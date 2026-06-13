韓国の男性7人組「BTS」が13日までに公式X（旧ツイッター）を更新。12日に行われた世界ツアーの韓国・釜山公演の開始が大幅に遅れたことを謝罪した。

BTSをめぐっては、12日開催の韓国・釜山公演で予定開演時間よりも約1時間15分遅れてスタートした。

「こんにちは、HYBEです」と書き出し、「6月12日に開催されたBTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN公演を観覧しに来ていただいたすべての観客の皆様に対し、公演の開始の遅延により大きなご不便をおかけしたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

「観客の皆様に意義深い時間を用意するために、体運営に怠りがないよう最大限準備いたしましたが、現場案内での混乱、連ファンギフト配布プロセスの待機列のボトルネック、グッズ受取の遅れなどが複合的に作用し、本公演の開始が遅れました」と経緯を説明した。

「公演観覧まで長時間お待ちいただいた観客の皆様に大きな失望とご不便をおかけしたこと、もう一度心よりお詫び申し上げます」と改めて謝罪。13日の公演に向け、「同様の混雑状況が発生しないよう、入場およびギフト配布をはじめとする現場運営全般を徹底的に点検し、補完いたします」と記した。