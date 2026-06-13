◆米大リーグ ホワイトソックス―ドジャース（１２日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

右太もも裏の肉離れで負傷者リスト（ＩＬ）入りしているホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・ドジャース戦の試合前にメディア対応した。

米メディアから両親が渡米してきたことを確認された村上は「来ています。プレーを見せたかったですけど、また来れると思うので、それまでにしっかり治して。頑張りたいなと思います。来てくれてうれしいですね」。前日はシカゴの街を案内し、一緒に夕食をとったという。大谷らとの交流については「一緒にＷＢＣでプレーしましたし、仲良くというか、かわいがってもらってます」。この日は佐々木朗希が先発予定で、山本由伸も今シリーズで投げる見込み。「プレーしたかったのが本音」と語った村上は、「攻略法をチームメートに伝授したか？」と質問されると「内緒です」とけむにまいて笑いを誘った。

村上は５月２９日（同３０日）の本拠地・タイガース戦で一塁を駆け抜けた際に右太もも裏を負傷し、途中交代。３０日（同３１日）にＩＬ入りが発表された。現地報道によると、同箇所の肉離れと診断され、重症度（グレード）は３段階で中程度にあたる「２」。全治４〜６週間とされていた。村上は「また１００％で戻ってきて、いいプレーができるように頑張りたいと思う」と現地放送のインタビューに答えていた。

ヤクルトから２年総額３４００万ドル（約５４億円＝契約当時のレート）で移籍した村上は、開幕戦からいきなり３試合連続本塁打の鮮烈デビュー。４月には日本人＆球団最長タイの５試合連続本塁打もマークした。５月２５〜２７日（同２６〜２８日）の本拠地・ツインズ戦でも３戦連発。新人では史上初めて５月中に２０号に到達していた。

３年連続で１００敗以上のチームに“革命”をもたらした村上は今季、５７試合で打率２割４分、２０本塁打、４１打点。１８年に大谷翔平（当時エンゼルス）が記録した日本人１年目の最多本塁打記録（２２本）にはあと２本に迫っている。