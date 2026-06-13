【気象庁が注意呼びかけ】15日の新月前後は「大潮」浸水・冠水おそれ 北陸・西日本・沖縄の一部沿岸で潮位上昇
北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄で潮位が高くなるおそれ
６月１５日の新月の前後は大潮の時期にあたり、満潮の時間帯を中心に潮位が高くなります。
北陸地方、西日本と沖縄地方の沿岸の一部では、海岸や河口付近の低い土地で浸水や冠水のおそれがあり、気象庁が注意するよう呼びかけています。満潮の時間帯を中心に、海岸や河口付近の低地で浸水や冠水のおそれ
６月１５日の新月の前後は大潮の時期にあたるため、満潮の時間帯を中心に潮位が高くなります。
この影響で、北陸地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方（山口県を含む）、九州南部から沖縄地方の沿岸の一部では、６月１３日から６月２０日にかけて、満潮の時間帯を中心に、海岸や河口付近の低い土地で浸水や冠水のおそれがあり、気象庁が注意を呼びかけています。【満潮時を中心に浸水・冠水のおそれがあるエリア】
・北陸地方 石川県、福井県の沿岸の一部（6月14日～19日）・近畿地方 兵庫県の沿岸の一部（6月13日～20日） ・中国・四国地方 岡山県、広島県、島根県、香川県の沿岸の一部（6月13日～20日） ・九州北部・南部・奄美地方 山口県、佐賀県、熊本県、大分県、長崎県、宮崎県、鹿児島県の一部の沿岸 （6月13日～20日） ・沖縄地方 石垣島地方（6月14日～18日） 副振動の発生等があった場合は、さらに潮位が上昇する可能性
なお、この期間中に低気圧の通過等があった場合や、短時間に海面が昇降を繰り返す副振動の発生等があった場合は、さらに潮位が上昇する可能性があります。
今後、気象庁や近くの気象台から発表される高潮警報・注意報や、潮位の気象解説情報に十分留意してください。
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