“グラビア界を席巻”高野真央、大胆なビキニ姿やTバックショット公開 『FRIDAY』表紙＆巻頭12Pに登場
タレントの高野真央（22）が、12日発売の『FRIDAY』（2026年6月26日・7月3日合併号）の表紙と巻頭12ページに登場する。7月29日に発売予定の1st写真集（タイトル未定）からスペシャルカットが先行公開された。
【別カット】グラマラスボディを披露した高野真央
今回公開されたカットは、ベトナムのリゾート地・ムイネーで撮影されたもの。海を望むインフィニティプールでのビキニ姿や、息をのむほど美しいTバックショットなどを披露。誌面では、22歳の高野が持つ透明感と大人びた表情の両面を切り取った内容となっている。
同号には特別付録として、写真集ロケに密着した約40分のソロDVDも収録。撮影の舞台裏や自然体の姿など、誌面とは異なる魅力を楽しめる構成となっている。
高野は2003年生まれ、栃木県出身。2025年に芸能事務所「seju」に所属し、本格的に芸能活動をスタートさせた。デビュー後は各グラビア誌への掲載が続き、透明感のあるビジュアルと親しみやすいキャラクターで注目を集めている。
【別カット】グラマラスボディを披露した高野真央
今回公開されたカットは、ベトナムのリゾート地・ムイネーで撮影されたもの。海を望むインフィニティプールでのビキニ姿や、息をのむほど美しいTバックショットなどを披露。誌面では、22歳の高野が持つ透明感と大人びた表情の両面を切り取った内容となっている。
高野は2003年生まれ、栃木県出身。2025年に芸能事務所「seju」に所属し、本格的に芸能活動をスタートさせた。デビュー後は各グラビア誌への掲載が続き、透明感のあるビジュアルと親しみやすいキャラクターで注目を集めている。