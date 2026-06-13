今回は、女友達の彼氏の略奪に失敗した女のエピソードを紹介します。

女友達と別れると思ったのに…

「以前キャバクラで働いていたとき、東京の会社で人事をしている男性と知り合い、『俺の会社で働いてみなよ』と誘われたので、入社したんです。

すると驚いたことに、私の大嫌いな女友達が同じ部署にいたんです。女友達は、同じ部署にいる社長の息子と付き合っているみたいでした。そこで私は『女友達の彼氏を略奪してやろう』と思いました。

そして女友達の彼氏にアプローチした結果、女友達の彼氏とよく食事に行く仲になりました。そんなある日、女友達の彼氏が『〇〇（女友達）とは婚約関係を終わらせた』と言ったので、女友達と別れて、私と付き合おうと思っているのだと確信しました。『私の勝ちね。ざまあみろ……』と思い、うれしかったです。

しかしそれは大きな勘違いでした。後日、なんと2人は結婚することになったと知らされたんです」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ ちなみにこの女性は、学生時代から、この女友達の彼氏をことごとく略奪してきたそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。