パ・リーグ.com／パーソル パ・リーグTV公式Xは6月10日に投稿を更新し、東北楽天ゴールデンイーグルスの三木肇監督（49）が休養することを発表した。球団は三木監督との双方協議により、塩川達也ヘッドコーチ（43）が監督代行を務めることで合意。6月10日の読売ジャイアンツ戦から、塩川ヘッドコーチが監督代行として指揮を執ると伝えている。

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交流戦中のタイミングで発表された監督休養に、SNSでは驚きや困惑、球団運営への厳しい意見が広がった。巨人も橋上秀樹監督代行が指揮を執る中での一戦となり、監督代行同士の対戦という珍しい構図にも注目が集まっている。

【画像】三木監督と塩川ヘッド 楽天、三木監督が休養 ９日の巨人戦で険しい表情の楽天・三木監督（右）。試合後の１０日、監督休養と塩川ヘッドコーチ（左）の監督代行が発表された＝楽天モバイルパーク

この投稿には、Xユーザーから「まさかの代行対決になった」「これ見ると、ヘッドに押し付けず最後は全責任をかぶって辞めたナベQはカッコよかったな」「毎年毎年監督虐め過ぎだろ！もっとノビノビとやらせてあげて欲しい」「どう考えても三木のせいじゃないでしょう」といった声が寄せられている。