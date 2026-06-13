元プロ野球選手の杉谷拳士（35）は6月10日に自身のInstagramを更新し、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）との2ショットを公開した。投稿では、村上がリハビリ中のためプレーする姿を見ることはできなかったとしながらも、「お会いできただけでも特別な時間でした」と報告。苦しい時期を乗り越え、再びグラウンドで躍動する姿を楽しみにしているとエールを送っている。

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公開された写真では、ホワイトソックスの本拠地球場を背景に、グレーのTシャツ姿の村上と赤い「CHICAGO」のユニフォームを着た杉谷が並んで笑顔を見せている。青空の下で撮影された明るい1枚からは、対面を喜ぶような温かい空気も伝わってくる。

【画像】球場で並ぶ村上と杉谷（画像は杉谷拳士公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「わあ！ 杉谷さん、ありがとうございます。村上選手の元気そうな姿が観られて嬉しいです」「村上選手だぁ 可愛いTシャツ着てますね」「リハビリ中とはいえ爽やかな笑顔が見られ感激してます」「村上選手とお会いできましたか 日本でもスーパースターでしたが、ついにメジャーでもスーパースターになりましたね」といった声が寄せられている。