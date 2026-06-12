エヴァ × ケースティファイから新作 プラグスーツ着想のAirPodsケースなど
「ケースティファイ（CASETiFY）」が、エヴァンゲリオンとのコラボレーションコレクションから新作を発売した。CASETiFY公式オンラインストアおよびCASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店で取り扱っている。
新作は、機体やパイロットを象徴するカラーパレットをベースに、メカニカルなディテールと「人類補完計画」をはじめとする象徴的なシンボルを組み合わせてデザイン。数量限定の「エヴァンゲリオン プラグスーツ ヘッドフォンコレクティブルケース - AirPods Max」（1万8150円）や「エヴァンゲリオン 使徒 コレクティブルグリップスタンド」（9790円）をはじめ、 「エヴァンゲリオン 使徒 メタルチェーン スマホストラップ」（1万560円）、「エヴァンゲリオン A.T.フィールド マグネット式ワイヤレス充電器」（1万1330円）などをラインナップしている。
■CASETiFY：公式サイト