美容家の瀬戸口めぐみ氏が手掛けるブランド「メム（MEM）」が、弱酸性拭き取りクレンジング「アクア バランス クレンジング ウォーター」（150mL 2970円）を7月6日に発売する。

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アクア バランス クレンジング ウォーターは、ミネラルを豊かに含むうるおいが、乾いた肌に心地よくなじみ、拭き取るだけでメイクや大気中の汚れを優しくオフする。乾燥や外的刺激に負けないゆらぎにくい肌を目指し、ベースには精製水ではなく、高知県・室戸岬沖の水深200m以上から採水した「海洋深層水」を採用。角層の水分保持を支え、バリア機能を健やかに保つ。さらに18種の美容液成分を配合し、みずみずしいテクスチャーが拭き取るたびに肌にうるおいを与え、つっぱり感のないなめらかな素肌へ導く。

瀬戸口氏は「夏でも肌内部が乾燥するインナードライに陥り、いわば“うるおいの燃費”が悪くなっている肌が多く見られる。スキンケアの最初のステップであるクレンジングこそ、肌において重要な役割を果たすミネラルを補う最適なタイミング。失われたミネラルを落としながら補給する逆転の発想で、肌を健やかな状態へと整える」と語る。

さらに、使い方のポイントとして、見落としがちなパーツのケアも提案。「顎下や首すじ、耳の裏まで、日やけ止めなどの落とし忘れが多い部分にもぜひ使ってほしい。また、夜の間に付着したちりやほこりをオフするために、朝の洗顔代わりとして“朝クレンジング”に取り入れるのもおすすめ」と呼びかけた。

◾️メム：公式サイト