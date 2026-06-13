ドーナツだけじゃもったいない！【ミスド】の「お食事パイ」もチェックして♡

【ミスタードーナツ】といえば、定番の甘いドーナツや、期間限定ドーナツ、コラボドーナツに注目が集まりがち。実は、朝食やブランチ、軽めのランチ、おやつ等、幅広いシーンにぴったりな、甘くない「お食事パイ」にも名品があるようなんです。今回は、ミスドに期間限定メニューとして登場しているグルメな「お食事パイ」にフォーカス。次回ミスドへ行ったら、忘れずにチェックしてみて！

世界のグルメをミスドのパイで

ミスドでは期間限定の新作として、「世界のグルメパイ」を販売中。3種類のラインナップがある世界のグルメパイですが、その1つ「バターチキンカレーパイ」は、インド北部発祥のバターチキンカレーをイメージしたパイです。カレーとはいえ、辛さはマイルド。それでいて、スパイスの風味も楽しめる本格的な仕上がりになっている様子。カレー好きならチェックしておきたい1品です。

お腹を満たしてくれそうな食べ応え

断面からもわかるように、パイ生地の中には具材入りのバターチキンカレーがたっぷり。@megumiko_maniaさんが「いちばん食べごたえあり！」とコメントしており、しっかりとお腹を満たしてくれそうです。公式サイトによると、「トマトペーストやヨーグルトを使ったマイルドな辛さ」とのことで、辛さが苦手な人も挑戦しやすいかも。

朝食やブランチに食べたいお食事パイ

「ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ」も、世界のグルメパイから登場。フランス生まれのクロックムッシュをイメージしており、具材は、ハムと玉ねぎが入ったホワイトソースとチーズソースです。具材はシンプルでも、ホワイトソースとチーズソースによって贅沢感のある味わいを楽しめそう。朝食やブランチに食べやすい、ほっとするような味に期待大。

温めてさらに濃厚な味わいに

ミスドのパイは、食べる前に軽く温めるのが美味しい食べ方の定番。「ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ」は、@ftn_picsレポーターHaruさんが、「ホワイトソースがクリーミーで濃厚！」と絶賛するソースがポイント。食べる前に温めて、パイのサクサク感とクリーミーなソースをしっかり堪能しましょう。

今回紹介したミスドのお食事パイは、2026年9月下旬頃まで販売予定です。世界のグルメパイとしては、イギリスの家庭料理をイメージした「ミートソースとマッシュポテトパイ」も登場中。次回立ち寄った際に、ぜひチェックしてみてください。

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※こちらの記事ではftn_pics、@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる