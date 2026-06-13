日本選手権男子100メートル

今秋の名古屋アジア大会代表選考会を兼ねた日本選手権第1日は12日、パロマ瑞穂スタジアムで行われた。注目の男子100メートルは、19歳の小室歩久斗（ふくと、中大）が13日の決勝に初進出した。予選は流しながら、全体トップの10秒07（追い風0.9メートル）で2組1着。約5時間後の準決勝も全体2位となる10秒12（追い風0.4メートル）で1組1着だった。会場をどよめかせる走りで、優勝候補に急浮上した。

もちろん陸上ファンは、もともと注目している存在だろうが、一般的には、まだ認知度が高くないであろう中大2年生。昨季までの自己ベストは、10秒31だった“新星”の横顔を紹介する。

まず陸上を始めたきっかけは、何だったのか―。一般的にかけっこが得意で始める選手が多いが、小室の場合は違ったようで…。

「小学校4年生の時に、運動会の徒競走でビリで（笑い）。ちょっと負けず嫌いなところがあるので、悔しい思いがあった。それで知り合いの陸上クラブに入りました。周りの友達、スポーツやってる子とかが凄く速くて、『負けるの嫌だな』と思ったからですね」

それ以前は特に運動はしていなかったという。“ビリ”だからこそスタートした陸上人生だった。

小学5年生で地元の茨城・霞ヶ浦のクラブチームに入ると、メキメキと成長した。「好きでやっているので、こういう風に結果がついてきてくれたのかな」という。まさに“好きこそものの上手なれ”を体現。霞ヶ浦中時代、全国中学校大会の男子100メートルで4位となった。つくば秀英高では2年時にインターハイで6位に。24年にはU20世界選手権にも出場した。

レースではサングラスを装着する。高校生の時からのトレードマークだ。

もともとは「『カッコいいな』と思って」と“オシャレ”でつけ始めた。ただ徐々に走りに直結するメリットを感じるようになった。

「高1の時からずっとレースの時はかけるようにしてるんです。眩しさの対策や紫外線予防だったり、あとサングラスをかけることで、周りの視界が狭まる。なので凄く集中できるんです。それが良いなと思ってつけています」と集中力を高めるアイテムとして使う。

名前の「歩久斗」 由来は…「は・ひ・ふ、みたいな」

名前の歩久斗は「ふくと」と読む。その由来は…。「親にも（意味を）聞いたこともあるのですけど、特に無い感じですね（笑い）。兄弟が『ひろと』『はると』。なので『ふくと』。『は・ひ・ふ』みたいな。結構珍しい名前ではあると思います」とお気に入りだ。

息抜きはカラオケ。よく歌う曲は清水翔太の「恋唄」という。練習日は「やるときはやる」と徹底的に向き合い、オフの日は友人と遊び、リフレッシュも大事にする。メリハリを意識する。

昨季までの自己ベストは10秒31だった。今年4月のテキサスリレーで10秒29（追い風1.7メートル）を出すと、5月の東海スプリントで10秒08（追い風0.3メートル）と自己ベストを大幅更新。さらに日本選手権の予選は、終盤に流しながら、さらに自己ベストを100分の1秒伸ばした。

今季だけで0秒24の自己ベスト更新に「大学2年で、ここまで持ってこれるっていうのは、自分でも驚きなんですけどね」。では、急成長につながった理由は何なのか。

「去年までは下半身の筋肉の方が多くて、上半身が小さい感じだったんです。この冬に上半身の強化にしっかり取り組んで、下半身と上半身でしっかり噛み合わさってきた。それが今のタイムになっているのかなと思っています。やってきたことが自分に合っていたのかな。これからも信じて練習をやっていければなと思っています」

フィジカル強化により、ボディバランスがよくなった。また切磋琢磨の日常も進化の土台にある。特に10秒29の自己ベストを持ち、同学年の山崎天心は、仲間でありライバル。意識する存在だ。

「中大は層が厚い中で、練習の中でも競い合ったりだとか、いい刺激をもらいながら練習ができている。そういう練習環境の良さが、結果に繋がっているのではないかと思います」

目標とする選手は、中大の先輩の飯塚翔太（ミズノ）だ。五輪4大会、世界選手権6大会連続出場の現役レジェンドだ。

「飯塚さんのように、何度もオリンピックや世界陸上に出続けられる、息の長い選手になりたいなと思っています。たまに飯塚さんが中大で練習に来ている時に、お話しさせてもらう時もあります。名前も覚えてくださり、凄くうれしいですし、ありがたいです」

前年は準決勝で7着と敗退した日本選手権で、今年は予選10秒07、準決勝10秒12と好タイムをそろえた。13日午後6時半からの決勝は7レーンに入った。

「今シーズンは力まずに自分の走りをすることを心がけている。スタートで離されたり、二次加速で置いていかれても、落ち着いて自分の走りができるように。しっかり優勝を狙ってレースしたいと思います」

すでにアジア大会の派遣設定記録（10秒15）は突破済みで、優勝すれば、代表に内定する。



（THE ANSWER編集部・上田 悠太 / Yuta Ueda）