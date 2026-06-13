なぜ、ブランドや美人の評価は変わりやすいの？　脳科学者・中野信子が教える驚きの判定基準

中野信子さんが日本人の心性と強みを、脳科学・遺伝学・行動科学をとおして初めてひもとき、多くの共感を呼んだ大ベストセラーに、対処法を加筆したのが『新版 空気を読む脳』です。

職場で、学校で「空気」という暗黙のルールの中で生きる私たち――。社会が不安定化するほどその圧力は強まります。だからこそいま日本人の脳の特性を知ることが、よりよく生きる武器となります。

脳がブランドに反応し、身につけている人への対応が変わると前編でわかりましたが、ブランドイメージも何かの理由で下がっていくことがあります。実はそれ、「美人」の評価と似た側面があり、変化する価値の評価は、脳のどこが行っているのか、その驚きの働きを明らかにします。

変化しやすい「美人」の基準

ブランドで得するとはいえ、さほどカッコよくない人が好んでいることがわかったりするなど、時と場合によってはダサく感じられることもあります。

また、ブランドイメージを毀損するネガティブなアクションやステートメントが何もなかったとしても、その価値が時間を経て色あせてしまい、そうカッコいいわけではなくなってしまうということもあります。

もっと言えば、「美人」の基準も時間軸、空間軸に沿ってかなり大きく変化する価値のひとつです。その変化の激しさは、「おいしさ」などのあまり変わることのない基準とはやや異なるように感じられます。

こうした変化する価値の評価は、脳のどこが行っているのでしょうか?

あまり変わらないおいしいという価値や、時間を経てもさほど変わらない食品などのブランドの価値は、ここまで述べてきたように腹内側前頭前皮質が判断しています。

変わる美の基準をどこが判定しているのかを調べるために、クウォーツとアスプは「カッコいい」という価値に着目し、20代前半の学生を被験者として脳の活動を測定しました。

まず、学生に、香水から家電に至るまでさまざまなジャンルから、カッコいいものとカッコ悪いものを選んで200個以上の画像を作成してもらいました。次に、別の学生たちを被験者として、それらの画像を見ているときの脳の活動をスキャンします。その後、見てもらった画像についてカッコいいからカッコ悪いまで点数をつけてもらいました。

すると、カッコいい、と学生たちが判定した画像について、内側前頭前皮質が活性化していることがわかりました。この部分は、空想、計画、内省的な思考をしているときに活性化する部分であり、「自意識」に深くかかわっていることが知られています。

カッコいいかどうか、という判断と、自意識が関連している、という発見は何を意味するのでしょうか?

内側前頭前皮質が司っていると考えられるのは以下のような機能です。この部分は、自覚していなくても、自分の周囲で起こっていることを常にモニターしており、自分と関係の深いことであればできるだけすばやくこれを検出して反応させようと準備しています。自分との関連がある一定の値を超えると、そこへ自動的に関心が向くようにスタンバイしているというわけです。

若い人の自意識過剰は鋭敏な証拠

若い時代に見られがちですが、誰かをからかうのに、関係のありそうなことをわざわざその人の周りで曖昧なかたちで口にし、その人が気にして振り向いたり応答したりするのを「自意識過剰〜」などと言って揶揄（やゆ）する、いじめのひとつの類型があります。

実際には、これは脳が正常に機能しているだけなので、特に揶揄の対象になるような応答ではありません。しかしながら、そうした正常な応答についても鋭敏にフィードバックが起こり、「その場に適切な応答であったかどうか」を脳が判定しようとして、適切でなかったかもしれない、と判断されてしまうと、それが羞恥心というかたちで表出されることがあるのです。

たまたま誰かの悪意によってそういう目に遭ってしまったら、鋭敏な自意識は健康な脳の働きの証拠なのだから特に恥ずかしいことではない、ということを思い出してほしいと思いますし、むしろそうした悪意のほうにこそ、やや残念な脳の特徴である未発達さ（幼稚さ）が見てとれるということも知っておいていただきたいことです。

ともあれ、自意識と「美」の例のように頻繁に変更が加えられる価値基準が関係しているということは、大変興味深いデータです。

内側前頭前皮質は、自分の社会的な位置づけを確認するために常に活動している領域なのですが、「カッコいい」の基準を司っているだけではなく、無自覚のうちに私たちの行動を抑制し、行きすぎた利己的な振る舞いを回避させるという機能を持っています。いわば「良心」の領域であり、その社会における倫理規範と照合して適切な行動をとらせ、反社会的な振る舞いをさせないようにする働きを持っているのです。

ただ、なかにはこうした規範に対してあまり敏感に応答しないタイプの人がいます。つまり、この内側前頭前皮質の活動が活発でないごくわずかの人たちです。

これらの人たちは、いわゆる「サイコパス」と呼ばれる一群の人々ですが、変わる価値基準に対してそれを意に介さず堂々と振る舞うので、あたかもその人たちが基準であるかのような印象を人々に与え、一定数の人から「カッコいい」人物であると支持を得ることがあります。

こうした人物を支持するのは、自意識の領域にネガティブフィードバックのかかりやすい若年層に多く見られます。若いあいだはサイコパシーの高い人間を性的パートナーとして好むけれど、年齢を経ると刺激的な相手より信頼のおける相手を選好するようになるという変化が起こるのはこのためだと考えられます。

もともとサイコパスとは反社会的な人格を説明するために開発された診断上の概念で、かつては「精神病質」と訳されてきました。しかし近年の脳科学の進歩により、サイコパスの示す集合が拡大し、適当な日本語訳がないため、そのままサイコパスと表現されています。サイコパスについては拙著『サイコパス』（文春新書）で詳述していますので、興味のある方は参考にしていただければ幸いです。

日本は、サイコパシーの高い人間の割合がどちらかといえば少ない国です。裏を返せば、内側前頭前皮質の機能が高い人がより多く、「カッコいい」や「倫理」の基準の変化する頻度が比較的高い風土であると言えます。

5年前にはさほど問題にならなかったことが、不適切であると過剰に非難を浴びたり、2年前にカッコよかったものがあっという間にダサくなったりしてしまう。こうした消費のサイクルは、内側前頭前皮質と自意識の関係からさらに研究が進んでいくことでしょう。

脳のある部分の機能を計測すれば、その活動の大きさから、欲求の強さと価値の高さを見積もることができる――これが脳科学の一領域である神経経済学の考え方です。脳は、本人が自覚していない場合でも、常に周りの対象物について価値判断を行っています。そして、無自覚的な行動をひそかに誘導しているのです。

【前編はこちら】脳科学者・中野信子が、「人生で得しがち」なのはブランドを身に着けるほう、と明かす理由