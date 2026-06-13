作家デビュー25年目にして「ぐっとくる題名」が浮かばない…！『七、八月のストローク』刊行記念エッセイ

芥川賞・大江賞作家、長嶋有さんの新刊『七、八月のストローク』が発売されました。デビュー25周年記念作品となる本作は、老朽マンションの子供用プールを中心に、ささやかな悩みを抱えた人々が「新たな一歩」を踏み出すひと夏を描いた群像劇です。

じつは別名義で『グググのぐっとくる題名』という著書を刊行するなど、かねてタイトルには一家言ある長嶋さん。その長嶋さんが今回ことのほか苦心したという、タイトルをめぐる舞台裏を明かした特別エッセイを公開します。

題名だけは見栄を張りたい

二十五年間、小説を書き続けてきた。小説を書き続けるというのは、小説の題名を付け続けるということが含まれている。

小説の、本編を書くのはクサクサするばかりだが、題名をつけるのはかなり好きだ。自画自賛するわけではないが、とにかく「好き」なのだ。

「自分のためにするおしゃれ」という言い方があるが、題名を考えるときもそんな感じだ。考えるだに、内面がどんどん弾んでいくのが分かる。

題がいつ思い浮かぶのかというと、これはバラバラだ。題名だけ先に浮かんで、本編をかなり後に書いたこともある（『ジャージの二人』や『三の隣は五号室』など）。

書いている途中で「それだ！」と思いつくこともある（『僕たちの保存』『私に付け足されるもの』など）し、本編は完成したのに題名だけずっと決まらずに呻吟することもある（『猛スピードで母は』など）。苦しむのも、題名だけはテキトーなものをつけたくない、見栄を張りたいという気持ちがあるからだ。

〆切に追い詰められて命名

そのようにずっと思ってきたのだが、二十五年も経ったからだろうか、だんだん題名も浮かばなくなってきた（「も」というのは、本編はもちろんのこと、という含意がある）。

昨年、群像に掲載した小説は「パルーカヴィルの夏」という題だった。パルーカヴィルというのは英語のスラング（？）かなにかで、「田舎の、つまらない、変哲もない村」みたいな意味だ。

老朽化したマンションのプールをメインに、さまざまなプールや海を舞台にした群像劇で、そのマンションのひなびた気配を、その単語が表している気がした。

ファットボーイスリムの2004年のアルバムのタイトルでもある。僕はこのアルバムが好きで、この小説の執筆が大変クサクサしていたころによく聴いていた。音もだが、アルバムジャケットがとてもよく、この小説の感じに似合うと思ってもいた。

過去最高に（本編の）執筆が遅れたことも気を焦らせた。文芸誌の〆切は本編よりも先に目次の〆切がやってくる。つまり、本編より先に題名の〆切が来るわけで、ここまで追い詰められての命名は初めてだった。

それで、作中には出てこない単語だが、これでいいや、とつけたのである。

今ヘッドフォンで聴いているアルバム名を、えいっと「あてがった」。とにかく〆切に追われている中で、空腹で泣く子供の口に菓子パンねじこむ、みたいな手つきでつけた題名だった。いつものようには気持ちの弾まない、はなはだ乱暴な命名ではあったが、悪い題名ということでもないし、幸い群像の担当編集で年下のＮ氏も「いいですね！」と賛成してくれた。よかったよかった。

意味がそんなに大事かよ！

賛成しなかったのは単行本の方の担当、ベテランのＭ氏だ。

「パルーカヴィルが（多くの読者は）なんのことかわからない」というのである。

「大勢に分からない題名は大勢に訴求しない」つまり、売れないというわけだ。群像掲載はそれでよいが、単行本にするまでに改題してほしいと強く言いつのってきた。

僕は思った。

（うっせーな！）と。

パルーカヴィルなんて、ノーマン・クックだって雰囲気でつけたに決まってらぁ（失礼！）。そういう「雰囲気」の題、ほかにもたくさん世にはあるじゃないか。

ふてくされていた折、大槻ケンヂさん（オーケン）と別件で対談をすることになった。対談のテーマはたまたま「題名について」だ。

オーケンのバンド、筋肉少女帯のアルバム名に『ステーシーの美術』がある。その命名について話を向けたところ、面白い応答があった。実は最初『ステーシーの美術』は小説の題名だった。

大槻 （連載を）本にするときに出版社に『の美術』が分からないって言われて。

僕 版元はね、意味が分からないってすぐ言うんですよ！

大槻 あれは良くないと思うんです。

僕 意味がそんなに大事かよ！ ってね。

（中略）

大槻 だから『ステーシー』にタイトルが変わったんです。

（ブルボン小林著『グググのぐっとくる題名』朝日出版社刊に収録）

このときの僕の応答の力強い二つの感嘆符は、まさに直近にくらったＭさんのダメ出しが念頭にあってのものだ。

『ステーシーの美術』と『パルーカヴィルの夏』は、ともに構造が酷似している。

意味は広く知られていないが語感のよいカタカナワードと、ごく一般的な日本語のワードを助詞の「の」でつないでいる。そして「美術」も「夏」も、内包するイメージがとても広いワードだ。

僕 しかし先の例だと、出版社が『ステーシー』ならいいって言うのも不思議ですね。ステーシーの方が分からないじゃないですか。

大槻 多分、『美術』って付けたことによって文学の棚に置かれたらヤバいぞと。

僕 ヤバい？

大槻 下手に純文学と思われたらアウトだぞ、『ステーシー』の方がエンタメっぽいぞって気を遣ってくれたんじゃないですかね。

純文学だと思われたらアウト！ なんと身も蓋もないキラーフレーズだろう。たしかに「パルーカヴィル」単体は、オシャレなミュージシャンのアルバム名として使用され、世界的に認知されている。「の夏」なんていう「雰囲気の付加」こそが、悪しき（？）純文学（？）の手つき。まさに売れない一直線！ オーケンの鋭い見解には快哉を叫びながらグサグサと傷つき倒れ伏すしかない。

子供のころの理不尽な記憶

ところでＭさんだが、Ｍさんはこの対談を読んでいた。読まないだろうとどこかで思っていたのだが（普段、僕の別名義の活動をたいして読んでいる風ではなかったから意外だった）。

対談中で「言われてる」当事者なのだがＭさん、なんにも、気にしてなかった。

「とても面白い対談でした」と微笑みさえした。

「版元は分からないってすぐ言う！」というのは明らかにＭさんに対する直接的批判であり糾弾なのに（僕一人でない、オーケンも「あれは良くないと思うんです」と同調しているのに！）。言われてしまった身の、バツの悪さみたいなのをＭさんはほとんど滲ませなかった（多少の苦笑いはみせたか）。ちょっと、ふてぶてしさが過ぎるんじゃないかと思った。

それどころかＭさん、こう続けたのだ。

「ほら、大槻さんも言う通りですよ（＝『パルーカヴィルの夏』は売れない題ですよ）」と！

親だ。僕は思った。

親みたいだぞ、つついてないのに藪から蛇みたいに言ってくるこの感じ。あと、言われてるのに全然悪びれない、このどこ吹く風感。

子供のころ、似たことあったぞ。……そのものずばりの例が出せなくてもどかしいが、明らかに大人たちが言われてることなのに、逆手にとってというか「だからこそおまえ、やんなきゃだめだぞ！」みたいに、こっちに説教が反転してやってくる、みたいな理不尽が何度もあった（でも、五十三歳で感じなきゃいけないことか!?）。

〆切の日の夜10時に…

単行本刊行に際しても改題の〆切というのがもちろんあり、新しい題は〆切の日の夜の十時くらいまで浮かばなかった。僕は僕でかなりふてくされていた。うっせーな、浮かばないんだもんしょうがないじゃん、のままで〆切の夜十時まで来てしまった。

「夏」では広すぎるワード選びを「七、八月」と言い換えるのを（十時前に）思いついたのは、なにに着想を得たのでもない、ただうーんとうなり続けたら出てきただけだ。

水泳の小説だから、水泳にまつわる単語をつけよう、ということも、これは群像掲載の前にももちろん一通り調べたのだが、そのときにはなぜか出てこなかった「ストローク」という涼し気で口にも滑らかなこの単語を、なぜ〆切の夜に思いうかべることができたのか、まるで分からない。

Ｍさんがめげずにダメ出ししなければ、元の題のままだったことはたしかだ。

いい題が浮かんでしまうともう感謝感謝だ。サンキュー、母さんってなもんだ。うっせーなとは少しも思ってません。

「書き続けます。明日が奈落だとしても。」長嶋有が25年間みつめ続ける、ささやかな日常の希望