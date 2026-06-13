20年ぶりのW杯で「期待は悲しみに変わった」 韓国に逆転負けのチェコ 母国メディアが沈痛「闘志と結束力が長く感じられなかった」
先制したチェコだが、盛り返した韓国に逆転を許した(C)Getty Images
いよいよサッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会が開幕。現地時間6月11日にはグループA、メキシコ対南アフリカ、チェコ対韓国のゲームが行われ、4年に1度のビッグイベントが華々しくスタートした。
【関連記事】日本は「従来の常識」を破れるか 韓国の運命を変えた“3分間の給水ルール” 仏監督からは「流れは断ち切られる」と疑問視【W杯】
開幕戦では、地元のメキシコが南アフリカを2-0と一蹴。そして第2試合は韓国がチェコから2-1の逆転勝ちを収めるという劇的な展開が繰り広げられた。
2006年ドイツ大会以来の出場となるチェコと、11大会連続でW杯の舞台に立っている韓国のゲームは、後半に試合が動いた。59分、チェコがチャンスをつかみ、ロングスローでゴール前へ放り込むとラディスラフ・クレイチがヘディングで押し込み待望の先制点を奪取。だが67分、韓国はイ・ガンインのパスに反応したファン・インボムがペナルティエリア内でボールをキープすると、フェイントで相手ディフェンスとGKをかわしがら空きとなったゴールへ蹴り込んだ。
そして試合終盤、1-1の同点で迎えた80分、韓国のオ・ヒョンギュがPA内で味方からの折り返しのボールを的確に合わせゴールに押し込み、これが決勝点に。チェコは、その直前にセットプレーから韓国ゴールを揺らしていたものの微妙なオフサイド判定となるなど、攻勢を仕掛ける時間帯もあったが追加点を奪うことが出来なかった。
この結果については、チェコメディアが複雑な感情を交えながら伝えている。ニュースサイト『Seznam Zprávy』は試合後、「期待は悲しみに変わった。チェコ代表、W杯で韓国の強さに屈する」とのタイトルを掲げた速報記事を配信。
ゲーム展開を振り返り、「わずか30分ほどの間に、これほど多くの感情が凝縮された試合も珍しい」と指摘しながら、「キャプテンのラディスラフ・クレイチが頭で決めた先制ゴール。まるで彼の頭が黄金に輝くかのような瞬間だった。そして、その後に訪れた韓国の逆転劇は、世界サッカーのレベルの高さを改めて示した」などと綴っている。
自国代表の戦いぶりについては、他にも、「アイルランドやデンマークとのプレーオフで見せた、後がない状況での闘志と結束力が長く感じられなかった」とも同メディアは評価する。
また、記事では開幕戦結果や現地の雰囲気なども紹介しており、「メキシコが2-0で勝利すると、グアダラハラのあらゆる場所でクラクションが鳴り響き、祝賀ムードが続いた。アメリカでは大会の雰囲気不足がしばしば話題になるが、少なくともメキシコにはその問題は存在しない」とレポート。
続けて同メディアは、「壮大なサッカーの祭典は華々しく幕を開けた。ただ、チェコにとってはあまりにも悲しいスタートとなった」と説き、トピックを結んでいる。
チェコ敗戦という結末に現地メディアは落胆の様子だ。1週間後に行われる2戦目、南アフリカ戦で初白星を掴めるか。選手たちの奮起に期待が懸かる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]