「お姉ちゃんのコピーにはならない」…！女子ゴルフ・吉田鈴、「天才の姉」と比較される重圧を乗り越えて初優勝を掴むまで

「比較される側」の重圧

女子プロゴルファーの吉田鈴（22歳）を取材していると、その言葉の意味を考えさせられる場面が何度もあった。成績が良いときも、優勝争いに絡んだときも、決まって「姉」についての質問がついてまわった。姉と同じ大会に出場しているときは、その傾向は特に顕著だ。

「お姉さんから何かアドバイスはありましたか？」

「米ツアーで戦うお姉さんをどう思っていますか？」

筆者もそんな質問をしたことがある1人だが、本人はいつも笑顔で応じてくれていた。ただその裏で、「比較される側」であり続けることの重圧は、こちらが想像する以上だったはずだ。

4歳上の姉・優利（26歳）は国内女子ツアーで実績を積み、一足先に2024年から米女子ツアーへ進出。その実力は確かで、昨年スポット参戦した国内ツアー「Vポイント×SMBCレディス」では、後続に9打差をつけて優勝するという圧巻のプレーを見せた。

妹の鈴は、そんな姉の背中を誰よりも近くで見つめてきた。自身のSNSにも、「普段からゴルフに対する姿勢を見ていると、もっと頑張らなくちゃなと考えさせられる事が多いです」と綴っている。

だが彼女は、そのまま姉を追いかけようとは思わなかった。

「自分の中で姉のコピーはしたくないと思ってて、自分のブランドを確立することが大事だと思っています」

6月の「ヨネックスレディス」、プロ2年目でつかんだツアー初優勝。試合後の会見で吉田鈴が語ったこの言葉は、単なる反発心から出たものではない。むしろ驚くほど冷静で、合理的な考え方だ。初優勝は、彼女の哲学が一つの形になった瞬間でもあった。

プレー中に「笑顔を見せない」理由

同大会の18番、優勝を決定づけるバーディーパットを沈めても、大きく感情を爆発させることはなかった。試合後の会見で吉田鈴は静かにこう振り返った。

「思ったより冷静だなと思っていて。もっと色んなことが込み上げてくるのかなとも思ったのですけど、そんなことなくて。初優勝じゃなくて、もっと勝ちたいっていう思いもあって、そういう風になっているんじゃないかなと思います。涙はまったくなかったです」

この冷静さは、彼女のプレースタイルそのものでもある。

女子ゴルフでは笑顔やガッツポーズもファンを魅了する大切な要素だ。しかし吉田鈴は、驚くほど表情を変えない。現地で大会を取材しているときだけでなく、画面越しに見ていても、冷たさを感じるほどだ。その理由について、彼女はこう語っている。

「プレー中、『笑顔がない』みたいなことを言われますけど、アスリートとして私はあまり一喜一憂したくないんです。バーディーを決めても普通の顔してるほうが、相手としては気持ち悪いと思うから。ガッツポーズとか笑顔になると『あ、嬉しいんだ』ってわかっちゃう。それをあえて隠してプレーするのが私のスタイル」

感情を押し殺しているのではない。勝負の中で自分の情報を相手に与えないという、彼女なりの戦略なのである。

大会中に起きたまさかのハプニング

最終日の14番では、ハプニングもあった。約5メートルのパーパットの直前、子どもを抱えていたギャラリーの女性がカート道でベビーカーを倒してしまった。不意のハプニングで集中が切れても不思議ではない場面だったが、「もう一回気持ちを入れ替えた感じです」と冷静にリセットし、狙い通りのパットを沈めた。

そして18番の優勝を決めるバーディーパットについても、

「カッコいいとかあまり気にしなくて、このパットは（カップの）右内側打ったら入るからそうしようと決めていました。感情はそこにはなかったです」

と話している。

彼女の思考は一貫しているようにも感じる。気合いや勢いではなく、常に論理が先にある。

その原点は、幼い頃から抱いていた違和感なのかもしれない。

後編記事『プロテスト「3度不合格」から掴んだ初優勝…！女子ゴルフ・吉田鈴が「天才の姉」とはまったく違うルートを歩んだ「納得の理由」』に続く。

【つづきを読む】プロテスト「3度不合格」から掴んだ初優勝…！女子ゴルフ・吉田鈴が「天才の姉」とはまったく違うルートを歩んだ「納得の理由」