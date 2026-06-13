【W杯開幕】野山育ち、部屋のない自宅、そして高校時代の過ち…前田大然「献身プレー」の原点

W杯がついに開幕した。「史上最強」との呼び声高いサムライブルーにおいて、最前線、シャドー、ウイングバックと複数のポジションで強みを発揮できる前田大然（28歳）は、キーマンのひとりだ。足がめっぽう速い野生児は、いかにして大舞台へとたどり着いたのか。そのルーツと素顔について、母親の幸枝さんに聞いた――。

身体能力のルーツ

前田大然といえば、韋駄天の異名を持つ「驚異的なスピード」とスプリントを何度も繰り返す「無尽蔵のスタミナ」が武器だが、その才能は両親から受け継がれたものだ。父親の伸幸さんは獣医師で、母親の幸枝さんとともに大阪府堺市で「おおいずみ動物病院」を営む。幸枝さんは言う。

「夫婦ともに足は速かったと思います。主人は体操経験者で、瞬発力とバネがありました。一方、私は足が速くて持久力があるタイプ。大然は2人の能力がちょうどミックスされたのかもしれません」

前田は5人きょうだいの2番目。きょうだいは皆、自然にちなんだ名前で、姉は千咲、妹は野々花、弟は草原、末の妹は野原。前田は「大自然」からとって「大然」と名付けられた。命名したのは幸枝さんだ。

「大然が生まれたのは堺市。その後、羽曳野市を経て、あの子が小学4年のときに南河内郡太子町に移りました。どこも近くに山があるような環境で、通っていた保育園も自然なものを食べて裸足で外遊びするという方針でした。そのせいか、きょうだいは皆、運動神経が良かったですね。とりわけ大然は活発で、3歳の頃からよく山に登っており、外遊びの中で『第5感』のような野生の感覚を身につけていったのかもしれません」

子供時代の前田はテレビやゲームには興味を示さず、サッカー漫画の金字塔である『キャプテン翼』すら知らずに育った。食生活にしても、インスタント食品や冷凍食品は一度も食べたことがなく、主食は玄米だった。

「私は一番上の長女を帝王切開で産んだんです。だから、2人目の大然のときは自然分娩で産みたくて、まずは自分の体作りから見直そうと考えました。砂糖や添加物、お菓子をやめ、自然なもの、無農薬の野菜などを探して食べるようにしたのが始まりです。その結果、子供たちは全然風邪もひかないし、熱も出さない丈夫な体に育ってくれました」

前田家は住環境もユニークで、二階建ての自宅の2階には部屋がなく、広い廊下のような造りだという。「どんな意図があったのか？」と尋ねると、幸枝さんはこう笑う。

「予算オーバーになりそうだったので、個室を作らず、土壁のまま残していました（笑）。子供たちはその広いスペースでミニサッカーなどをして遊び、夜はみんなで川の字になって寝ていましたね。意図して作った間取りではありませんが、壁のない家という環境もあってか、きょうだい仲は良かったと思います。うちは自宅とは別の場所で動物病院を営んでいたので、子供たちだけで過ごす時間が多かった。きょうだいで協力して晩御飯のおかずを作ることもありました。大然も料理が上手でしたよ」

あえて失敗させる

「前田家の教育方針はあるか？」という質問には、こう答えた。

「常に意識していたのは、口を出さずに見守り、あえて失敗させることでした。親はどうしても『子供が失敗しないように』と先回りして口を出してしまいがちですが、そこは我慢です。失敗から学ぶことのほうが圧倒的に多いですからね。

本人たちがやりたいことを優先させていたため、『勉強しろ』と言ったことは一度もありません。何とかなる。これが前田家の基本です。実際、何度も壁にぶつかりましたが、大然は何とかなってきた（笑）」

父親の伸幸さんも小言を発せず、子供の自主性に任せるタイプだったという。

「主人は大然の試合を見たこともほとんどなかったんじゃないかな（笑）。そもそもうちは子供が多いので、個々に目を向ける余裕がなかった。自然と自立する環境だったかもしれません。問題があればきょうだいだけで解決していました」

前田は小学4年生で本格的にサッカーを始め、中学まで地元のチームでプレーした。それまでは体操クラブに所属し、体操選手としてオリンピックに出場することを夢見ていた時期もあった。

「たまたまテレビでオリンピックを見たとき、体操の日本代表の選手が金メダルを獲得した。その影響で『オリンピックに出たい＝体操』となったようです。運動神経が良かったので、バック転なども上手でしたが、競技のほうが好きだったと思います。それこそ野球をやるにしても、自分たちでボールを作ることから始めていた。そうした経験からチームワークのようなものを身につけていったのだと思います」

サッカーを始めると、持ち前の足の速さもあり、FWとして得点を重ねた。だが、有望なサッカー少年にありがちなガツガツしたタイプではなかったという。

「遊ぶときは先頭に立つタイプでしたが、おっとりしていて、優しい性格です。主人が温厚なタイプ。父親に似たのでしょう」

転機となった「除籍処分」

前田が小学6年生のとき、全国高校サッカー選手権の決勝カードは山梨学院と青森山田だった。勝ったほうに進学すると決めた前田は3年後、優勝した山梨学院に特待生として進学。1年生の途中からトップチーム入りするなど頭角を現したが、その矢先、サッカー人生を揺るがす大きな挫折を経験する。規律違反による「除籍処分」だ。

当時流行っていたお笑い芸人の真似をして、友人と過剰な力で叩き合った。いじめの類ではなかったが、サッカー部では3年生から2年生へのいじめ問題も起きており、周囲から厳しい目が向けられ、部活に参加できなくなった。

「監督から『山梨に来てほしい』と連絡をいただいて、何が起きたのかもわからないまま、現地へ向かい、監督さんから事情を聞かされました。そのときは『まさか。えぇぇ』と思いましたが、当の本人はそこまで大事になるとは思っていなかったようです。ただ結局、除籍処分に…。直後の大然はポソっとどこかで泣いていましたが、すぐに『みんなとまたサッカーがしたい』と気持ちを切り替え、壁に向かってボールを蹴っていました」

寮を出て学校の近くにアパートを借りた息子のために、幸枝さんは夜行バスで毎週欠かさず山梨まで通い、料理を作り置きしては大阪に戻った。幸枝さんは「この空白の期間が精神的に大きく大人へと成長させた」と振り返る。

「それまでは自分の世界だけで生きていたような子でしたが、この時期を経て変わりました。周りが見えてきて、その人も気持ちもわかるようになってきた。誰かのために何かをするようになったんです。あるとき、私が大阪に帰る際、大然が自転車の後ろに乗せて送ってくれたことがありました。バスに乗った瞬間に涙が止まらなくなってしまいました。このときのことは鮮明に覚えています」

除籍処分となった1年間、前田は登校前にパン屋で手伝いをし、社会人チームでサッカーを続けた。

「山梨学院の総監督である横森（巧）さんが心配して大然の様子を見に行くと、パン屋で楽しそうに働く姿があったそうです。『楽しそうにやっていましたよ』と連絡をしてくださり、私も安心しました」

この挫折はピッチ上のプレースタイルをも劇的に変えることになった。

「小・中学校の頃は、自分が速いから『俺が俺が』と点を取りに行くプレースタイルでした。でも、除籍処分から復帰して試合に少しずつ出られるようになってからは、明らかに変わりました。チームのために走る、ものすごく献身的なプレーをするようになったんです。そのプレーを見て、感動しました。周囲の方も『感動した』と言ってくれた。いまのプレースタイルの原点は、間違いなくあの1年間にあります」

後編記事『【W杯開幕】「奥さんが家事をしていたら絶対に椅子に座らない」母が明かす前田大然の意外な素顔』につづく。

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