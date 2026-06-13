「トランプに擦り寄るFIFA」「テレビCMを入れるために給水タイム」すべてが米国式の異様なW杯の舞台裏

サッカー文化が根づかない米国

史上最多48ヵ国が参加するサッカーのW杯（ワールドカップ）がいよいよ開幕した。7月19日にニューヨーク近郊で行われる決勝戦を目指す39日間の熱い戦いが繰り広げられる。

米国、カナダ、メキシコの3ヵ国共同開催だが、試合の80％は米国で開催される。その米国は世界最高のスポーツ大国だが、サッカー人気はそれほど高くない。

米国ではアメリカン・フットボールのNFL、バスケットボールのNBA、野球のMLB、そしてアイスホッケーのNHLが4大スポーツとされている。

1994年に米国で初めてW杯が開催され、1996年にサッカーの全国リーグとして「メジャーリーグサッカー（MLS）」が発足。最近では世界最高の選手の1人、アルゼンチンのリオネル・メッシも参戦して、MLS人気は上昇。観客動員数ではNHLに追いついたと言われるが、米国ではまだサッカー文化が根付くには至っていない。

そんな米国でW杯を開催することによってサッカー人気を高めたいというのが、FIFA（国際サッカー連盟）の思惑だ。世界最大の経済大国はFIFAにとってぜひとも開拓したい魅力的な市場なのだ。

トランプに擦り寄るFIFA

そのため、W杯開催に当たってFIFAは新設した「FIFA平和賞」をトランプ大統領に授与するなど、トランプ政権との関係を深めるとともに、米国スポーツ文化との擦り合わせを図っている。

たとえば、今回のW杯では前後半各1回の「ハイドレーションブレーク」という休憩時間が設けられる。給水のための時間だ。前後半の中ほど22分から25分の間に主審の合図で3分間の休憩タイムが設けられ、選手たちはベンチ前で休憩を取り、飲水を行う。

表向きの目的は暑熱対策だ。

6、7月の米国南部やメキシコの開催都市は猛暑に見舞われる。試合中に1万メートルを走るサッカーという激しい競技を行うには相応しくない気候だ（サッカーは本来は冬場のスポーツ）。そのため、選手の健康管理のために「ハイドレーションブレーク」が行われる（Jリーグでも夏場には「飲水タイム」があるが、これは1分間）。

しかし、カナダなど北部はそれほど暑くないはずだし、日本がオランダ、スウェーデンと戦うダラスのスタジアムは屋根付きで空調が効いていて肌寒いくらいだと言われている。

だが、それでも「ハイドレーションブレーク」は全試合で実施される。

実は、選手の健康管理以外に「ハイドレーションブレーク」には、テレビ放送やネット配信でCMを入れるという隠れた目的があるのだ。

暑熱対策は口実の「CMタイム」

米国のプロスポーツはラジオ、テレビ、ネット配信とともに発展してきた。放送局が主催者となり、テニスのタイブレーク制導入のように放送局の都合でルール自体を変更したことも珍しくない。

野球はもともとイニング間に時間があるからCMを入れやすいし、アメリカン・フットボールには長時間のハーフタイムがあり、またクォーター制なので試合がストップする時間が長い。バスケットももともとは前後半制だったが、米国のNBAはクォーター制を取り入れた。

それに対してサッカーは試合が途切れないことが特徴の一つで、15分間のハーフタイム以外ではCMを入れることが難しい。それが、米国でサッカーのテレビ放映が盛んにならなかった理由の一つだ。1960年代から1970年代にかけてサッカーの王様ペレ（ブラジル）も参加した北米サッカーリーグ（NASL）というリーグがあったが、このリーグではテレビ局のためのCMブレークが実施されていた。

そこで、FIFAは今回のW杯では暑熱対策を口実に「ハイドレーションブレーク」を設けて事実上のクォーター制を実施しようとしているのだ。

5月31日に日本代表が東京・国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行ったが、この試合でも「ハイドレーションブレーク」が実施された。地上波で実況中継を行った民放局は、この間に30秒のCMを3本入れることができた。

米国化していくサッカー

また、7月19日の決勝戦では華々しい「ハーフタイムショー」が実施されるという。

サッカーのハーフタイムは通常15分で、選手や観客が休憩を取り、静かに後半開始を待つのが基本だ。しかし、W杯ではマドンナ、シャキーラというポップミュージック界の2人の女王と、K-POPを代表するボーイズグループBTSが登場する盛大なショーが実施される。そのためハーフタイムは、25分程度に延長されるという。

アメリカ最大のスポーツの祭典、NFLのスーパーボウルと張り合うような演出だが、ハーフタイムが長くなることで選手のコンディション維持が難しくなったり、前半戦からの継続性が損なわれるのではないかと危惧されている。

「ハイドレーションブレーク」や豪華な「ハーフタイムショー」は米国開催のW杯に限った一時的な出来事なのか？ それとも今後、世界のサッカー界全体に取り入れられていくのだろうか？

欧州では、当然、こうしたサッカーの米国化に批判的な意見が多い。

だが、テレビ局やネット配信事業者からはCMのためのブレークを要求する声が高まるかもしれないし、ハーフタイムショーは莫大な資金を投入して大会を開催する主催者側（たとえば2034年W杯を開くサウジアラビアの王族たち）とっては、自らの存在をアピールする場として魅力的に映るかもしれない。

また、試合途中の休憩時間や長いハーフタイムは、監督たちにとって魅力的かもしれない。そこで戦術的指示を送ることで、劣勢の試合を立て直せるからだ。また、両チームが様々な戦術的修正を行うことによって、観客もサッカーを戦術的に楽しめるようになるかもしれない。

高騰する一方のチケット

そうしたことを考えると、今年のW杯をきっかけに、サッカーが将来的に前後半制からクォーター制に変化していく可能性もあるのではないか。

今回のW杯で不評なのがチケット価格の高騰だ。決勝戦などでは日本円で“億円”単位のチケットが売りに出されているという。

FIFAは需要によって値段が上下するダイナミックプライシング制度を、初めて導入。また、公式リセールサイトでは従来は定価でしか出品できなかったのに、今年のW杯では購入者が自由に高額の料金を設定できるようになった（FIFAは手数料で儲かる）。

こうした仕組みも「米国のプロスポーツで一般的だから取り入れた」というのがFIFAの説明だった。そのFIFAのチケット販売方法について、最近になって米国の司法当局が調査を開始したというのは実に皮肉なニュースなのだが……。

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