W杯日本代表GKは小学生から「規格外」すぎた…！鈴木彩艶が”身長を伸ばす”ために課せられた「常識破りのミッション」

「ゴールキーパーは日本の弱点」と言われてきたが、それはもはや過去のことだ。「史上最強」との呼び声高い「森保ジャパン」のゴールを守る鈴木彩艶（23歳）。日本屈指の「サッカーどころ」さいたま市で生まれたハーフの少年は、いかにして「絶対的な守護神」に成長していったのか。そのルーツと素顔について、浦和レッズのアカデミー時代の恩師に聞いた――。

ゴールが小さく見えた

その規格外の才能は、すでに小学生時代から周囲の度肝を抜いていた。浦和レッズジュニアユースのGKコーチとして鈴木彩艶を指導した杉尾一憲氏は、初めて彼を目撃したときの衝撃をこう振り返る。

「彩艶との出会いは小学校6年生のときです。ただ、その存在自体は、彼が5年生だったときから認識していました。当時、私は他のクラブで指導していましたが、ある試合会場で偶然、彩艶の姿を目にして『レッズにすごい選手がいるぞ』と驚いたことをよく覚えています。ジュニア時代は少年用の小さなゴールじゃないですか。彼がゴールマウスに立っている姿を見て、『これ、どうやってゴールするんだろうな』と思ったものです。他の選手たちと比べても完全に頭ひとつ抜けており、ゴールが小さく見えました。

でも、大きいだけじゃない。ピッチ上に立っている姿、佇まいそのものが小学生のそれではありませんでした。『逸材』と呼ばれる選手を見てきましたが、彼のスケール感は完全に別格でした」

鈴木が6年生のとき、杉尾氏はレッズのアカデミー（下部組織）に加入。実際に近くで接し、その内面に触れてさらに驚いたという。

「まるで大人と会話しているような感覚でした。それは単に言葉遣いが丁寧というレベルの話ではありません。話す内容、思考の深さ、そして言葉や行動のすべてにおいて『自立した子供』でした。しっかりしているその人間性は、6年生の時点ですでに完成されつつありました」

ガーナ人の父と日本人の母を持ち、聖書に登場する「聖なる丘（Zion）」が名前の由来だ。若くして大人びていたという彼の人間性は、どのようにして育まれたのか。こう尋ねると、杉尾氏は「保護者の教育だと思います」と話した。

「彩艶のご家庭は、幼少期から『自分のことは自分でやりなさい』という教育方針だったそうです。本人は『その都度、自分で考えて行動することを習慣づけられていた』と話していました。その積み重ねが小6にして『大人みたいな子』につながったのだと思います。

象徴的なのは試合会場への移動です。遠方の場合、親に車で送迎してもらうのが一般的ですが、彼はいつも公共交通機関を使い、ひとりで、あるいは仲間とともに試合会場に通っていました」

予測身長は180センチだった

いま鈴木は190センチ100キロの恵まれた体格を誇るが、じつは中学生時代、データ上の予測身長は「180センチ前後で止まるのではないか」とされていた。両親も際立って大柄というわけではなかったという。

「アカデミーでは選手たちの身長を毎月測っています。成長曲線や両親の身長なども参考にし、将来、どこまで背が伸びるかを予測していました。それによると、彼の身長は180センチに届くか、微妙なラインでした。

海外では190センチを超える大型GKが主流です。彩艶であれば、180センチでも十分に成功した可能性はありますが、彼が描く将来図は『日本代表になって世界で活躍する』というもの。少しでもその可能性を広げるため、私はある提案をしました。それは彩艶だけ休みの日を増やし、発育のために睡眠時間を確保するというものです」

「猛練習しなければ上達しない」という当時の常識を覆す逆転の発想だった。

「当時のジュニアユースは、練習が終わるのが午後8時半頃。片付けをして帰宅すると、寝るのは早くても午後11時近くになってしまう。どうしても睡眠時間が短くなりがちです。そこで、睡眠時間を確保するため、彼の活動日を通常の週5日から週4日に減らし、プラス1日の休みを設けました。これにより、土日を含めて週に5日、早く寝られる環境を意図的に作り出しました」

他クラブでは、ガンバ大阪の育成組織がGKを多めに獲得し、交代で起用して休ませる方針をとり入れていた。ちょうど「成長と休養」について注目が集まり始めた時期だった。

「私自身もレッズのアカデミー出身で、身長に悩んだ経験がありました。それに、身長が伸びずに泣いてきたGKを何人も見ています。どれだけ高パフォーマンスをしても、身長が原因で昇格できないことも珍しくありません。そこで、ユースのコーチや育成ダイレクターなどもまじえ、クラブ内で議論を重ねました。もちろん『平等に』という意見もありましたが、クラブもその意図を前向きに理解してくれて、後押ししてくれました」

身長を伸ばすための「練習制限」は、中学1年の終わりから中学2年冬前まで続いた。

「『もっと練習したいです』『これ、まだ続けますか』と訴えてくることもありましたが、『将来のために我慢してくれ』と説得しました。栄養面についても『練習後、吸収の早い液体でタンパク質を大量に摂取するように』と伝えると、彼は500ミリリットルほどのはちみつの空き瓶に牛乳を入れて、練習後すぐに飲んでいました」

結果として身長は190センチまで到達した。杉尾氏はこう笑う。

「いい意味で裏切られました。いま思えば、やる必要はなかったのかなと思うほどです（笑）」

成長の最大の要因は「傾聴力」

レッズのアカデミーには本拠地のさいたま市だけではなく、関東各地からトップ層の選手が集まってくる。杉尾氏は数多くの「逸材」を指導してきたが、「努力という部分において、彼に勝る選手は見たことがない」と断言する。

「同世代と比較すると、もともと身体能力がずば抜けていたのは間違いありません。ただし、超人のような身体能力ではなかった。むしろ努力で身につけていった面が強いと思います。本人は努力を努力と思っていないかもしれませんが」

鈴木は世代別代表の常連で、常に「飛び級」でメンバー入りしていた。杉尾氏が成長の要因として挙げるのは「傾聴力」だ。

「彩艶はまず人の話をしっかり聞きます。一度すべてを受け止め、その上で、自分の中で必要なものを取捨選択するんです。『聞く力』、そして『それを自分の行動に落とし込む力』があったからこそ、ものすごい勢いで成長していった」

杉尾氏は「見ている視座が、15歳のレベルではなかった」と振り返る。

「中学3年生の頃、あるプレーについて『いまのプレー、良かったんじゃない』と褒めたときのことです。通常の子供であれば喜んで終わるところですが、彼から返ってきた言葉は『いや、もっと僕はこういうふうにしたら、もっと良くなると思います』というものでした。当時すでに飛び級でU-17日本代表に選ばれ、谷晃生選手（現・町田ゼルビア）ら年上のトッププレーヤーたちから刺激を受けていた。自分の理想像から逆算して物事を考えていたのだと思います。

まずはレッズのトップチームに昇格して活躍すること。地元の子だけに『埼スタでプレーしたい』との思いは強かった。16歳でプロ契約を果たす頃には、海外への明確な視野も広がっていました。この頃から語学の勉強を始めていたと思います」

クラブ関係者が絶賛する「人間性」

2021年にトップチームに昇格し、同年にJ1デビュー。20歳のときにイングランドの強豪マンチェスター・ユナイテッドからオファーが届いたが、試合に出て経験を積むことを優先し、ベルギーのシント＝トロイデンVVへ移籍した。現在はイタリアのパルマで活躍し、さらなる飛躍が期待されているが、グラウンド外ではどんな少年だったのか。

「リーダーシップもありますが、どちらかというと背中で引っ張るタイプでした。勉強に関しては普通だったはず。特別できたわけではないと思います（笑）」

中学時代には、その時期特有のストレスや、ガーナ人の父と日本人の母のハーフだったことで周囲からの視線もあったはずだが、それを表に出すことは一切なかった。

「心の成長段階でストレスを感じるような時期もあったはずです。ただし、それを表に出すことはなかった。私が会った時点では乗り越えていました。中学年代では、むしろ『立っているだけで注目を浴びる、見てもらえる』と、ハーフであることを自らのアドバンテージとして100%プラスに捉えていました」

オフに帰国すると、アカデミーの後輩に言葉をかけることもあるという。

「彩艶が子供たちに向けて話をする際、頻繁に出てくるのが『考えること』『考えて行動すること』という言葉です。人から言われた通りに動くのではなく、自分の頭でしっかりと物事を整理し、主体性を持って日々のトレーニングや行動を選択していくことの大切さを伝えています。

正直に言うと、教えたという感覚はありません。彼の言動から僕自身が学ばせてもらうことばかりでした」

取材後、同席した広報担当のスタッフが「アカデミーに在籍していた頃、練習後わざわざクラブの受付に立ち寄り、『いつもありがとうございます』と丁寧に挨拶していた姿をよく覚えています」と話すと、杉尾氏は笑顔を見せてこう話した。

「お世辞抜きで人間的には非の打ち所がない選手です。スタッフはみんな、彩艶のことを応援しています」

【こちらも読む】【W杯開幕】野山育ち、部屋のない自宅、そして高校時代の過ち…前田大然「献身プレー」の原点

【こちらも読む】【W杯開幕】野山育ち、部屋のない自宅、そして高校時代の過ち…前田大然「献身プレー」の原点