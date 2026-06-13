「タイム・シェルター」 ［著］ゲオルギ・ゴスポディノフ

これは、いつの、どこの話なのか。小説の冒頭において、物語の基盤は不安定に揺れ動く。ブルガリア人らしき語り手「ぼく」は、自分が作り出したはずの登場人物ガウスティンと、なぜか手紙のやりとりをしている。時代も、場所も、虚実も定まらないまま。

その不確実さは、読み手の期待を挑発している。どこかに焦点を定めてほしいという、安定した物語を求める感覚そのものが、この小説が探求する対象となるのだ。

そこに、ひとつの定点が与えられる。ガウスティンと語り手は、スイスのチューリヒに「過去のためのクリニック」として1960年代を再現した部屋を用意する。過去への郷愁に浸ることで、人々は落ち着きを得られるとでもいうように。

だが、このときの「過去」とは、結局のところ作り物であり、都合よく改変されたまがい物でしかないのではないか。

その問いは、ひとつの部屋に留（とど）まるはずもなく、一気に拡張されていく。世界中で記憶の喪失が広がるにつれて、過去はパンデミックのように世界を支配していく。やがてヨーロッパ各国は、自分たちはどの過去に回帰するべきか、それぞれ国民投票に臨む。ブルガリアでは、60〜70年代の社会主義の時代と、19世紀末の民族主義の時代がしのぎを削り、ついに投票結果が明らかになる……。小説は鋭い風刺を効かせつつ、新型コロナウイルス、排外主義の伸長や資本主義の浸透など、現在進行中の問題を貪欲（どんよく）に取り込んでいる。

安定した物語を求める心性が、理想化された過去に人を駆り立てる。現在、多くの社会にとって、それは「今」と「ここ」の物語である。同時に、世相への皮肉や喪失の哀感などの幅広い感情、過去と記憶をめぐる哲学的な洞察や、過去の文学作品からの引用が詰まった小説でもある。一種のタイムカプセルとして、この作品は時のなかをどこまで旅していくのだろう。

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Georgi Gospodinov 1968年生まれ。作家、詩人。長編3作目の本作の英訳版でブルガリア人として初の国際ブッカー賞。

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寺島憲治訳