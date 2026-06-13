「食欲」「性欲」「睡眠欲」のすべてから解き放たれた人類が次に直面する、人間＝モノになったディストピア社会とは

『響け！ユーフォニアム』や『青い春を数えて』、『愛されなくても別に』など、多くの名作小説を書き上げてきた武田綾乃さん。

２年ぶりの新作となる『ここはこどものいない国』はこれまでの作風とは異なる、いまから200年後の日本が舞台のディストピアSF。

著者最大の挑戦作を、気鋭の書評家や作家ははたしてどう読んだのか。

今回は書評家のあわいゆきさんによる書評を紹介します。

武田綾乃 （たけだ・あやの）

1992年京都府生まれ。第8回日本ラブストーリー大賞最終候補作に選ばれた『今日、きみと息をする。』が2013年に出版されデビュー。『響け！ユーフォニアム 北宇治高校吹奏楽部へようこそ』がテレビアニメ化され話題に。同シリーズは映画化、コミカライズなどもされ人気を博している。’20年に『愛されなくても別に』で第37回織田作之助賞の候補、’21年に同作で第42回吉川英治文学新人賞を受賞。漫画『花は咲く、修羅の如く』の原作を担当。その他の著作に、「君と漕ぐ」シリーズ、『石黒くんに春は来ない』『青い春を数えて』『その日、朱音は空を飛んだ』『どうぞ愛をお叫びください』『世界が青くなったら』『噓つきなふたり』『なんやかんや日記 京都と猫と本のこと』『可哀想な蠅』などがある。

人生の「不安定」さをなくすには？

自分自身がどんな人生を送ることになるのか、もし生まれたときから知っているひとがいたら、教えてほしい。転生なりタイムリープなりを経験していれば別かもしれないが、おそらくは誰もいないはずだ。そして成長しても、この先どんな人生を送ることになるのか、すべてを見通せる人間はきっといない。私たちが生きている社会は絶えず変化していくし、予想外の出来事はいつだって起こりうる。自分がどう生きるか、あるいは他人がどう生きるのかは誰にだってわからない。わからないからこそ、私たちは人生のあらゆる出来事に翻弄されつづけ、ときには運命といったあやふやな概念を持ち出すことにもなる。

ただ、翻弄されるうちに、こうも思う。仮にわからないとしても、これから辿っていくことになる人生をあらかじめある程度決めておくことはできるかもしれない。あるいは人生において発生する不安定な要素を極力減らすことはできるのかもしれない。だとすればもしそれが実現したとき、生活はどう変貌を遂げて──私たちはどう生きることになるのだろう？

『ここはこどものいない国』の舞台となっているのはいまから二百年後、二二二六年の日本だ。資本主義に基づいた社会構造は現代と変わらないが、そのなかで生きている人々のライフスタイルは大きく変化している。現代と比較した最も大きな違いは、工場で【生産】されて学習舎なる施設で成人になるまで育てられた、〈工場出産児〉が人口のほとんどを占めている点だろう。これによって少子化問題は解決したが、従来の自然妊娠によって産まれる〈自然出産児〉はほとんどいなくなっていた。また、ホルモン処置によって性欲もなくなり、完全栄養食や睡眠補助剤によって食欲と睡眠欲に悩まされることもなくなっている。いわば三大欲求を解決した人々のあいだでは、泣くことも言葉を喋ることもないよう【品種改良】され、生後七ヵ月ほどの人間の肉体を維持したまま十年足らずで亡くなる家庭用ペット、〈ペットベイビー〉を飼うことが流行していた。物語は〈自然出産児〉として生まれ育ち、いまは登録社員（現代でいう契約社員）として働いている笹川美奈子が、正社員でありエリートとして育てられた〈工場出産児〉の伊藤類と出会うことではじまる。

人間が「モノ」になった社会の全貌

人間を工場で「生産」して成人するまで育て、あるいは「品種改良」を施しペット個体として販売する──この不気味な設定によって見えてくるのは、人間が「モノ」になった社会だ。遺伝子工学によって人間が扱いやすいようになっているペットベイビーが、自ら子どもを育てなくなった人間の「手軽にかわいい子どもを育てたい」欲望をストレスなく発散させるモノとして普及しているのはいうまでもない。しかし、ペットベイビーを愛玩動物としてみなしているこの世界の人々も、社会に貢献する「労働力」になるよう教育を受けて、全国の職場に派遣されるシステムに身を置いている。人口の増減をコントロールできるようになったからこそ、人間は社会を構成する単なる部品として扱われてしまっているのだ。また、ほとんどの人間が工場で生産されて学習舎で流動性の高い集団生活を営むおかげで、家制度も消滅している。そのためアイデンティティの帰属先となるコミュニティに乏しく、人々は社会それ自体に帰属して生きるしかなくなっている。

だから、作中で描かれている人間が「モノ」になった社会とは、ただ人間が人間らしくなくなった社会を意味しない。ほんらい、私たちが生きていくためによりよい社会をつくっていく必要があるはずだった──にもかかわらず、【よりよい社会を維持するために私たちが存在するようになっている】関係の逆転が発生し、定着しきった世界こそが本作では描かれているのだ。そしてそれは社会の安定を最大目標に据えるため、人間の本能的な欲求を消し、皆が同じ育ち方をすることで不安定な要素を極力排除した世界だ。人間が人間ではなくなれば、不安定な出来事にわざわざ翻弄される必要もなくなる。

この社会を前にして、おそらく読者の多くは次のように思っただろう。こんな世界、いわゆる「ディストピア」のようにしかみえないと。ただ、ディストピアにみえても（実際にそうだとしても）、軽々しくそう断言させないのが本作の魅力でもあるのだ。

「異常な人々」として描かれる私たちの生活

それでは、なぜディストピアだと軽々しく断言できないのか？ まずひとつに、「モノ」になった人々の在り方を否定して、私たちがいま営んでいるような人間らしい生活を理想に掲げる人々はしっかり描かれているのだ。作中で〈自然派〉と呼ばれ、周囲から忌避されている【異常な人々】として。私たちの世界ではマジョリティともいえる生き方が、二百年後にはマイノリティとして抑圧されている──この状況を描くことで、私たちも現代社会のマジョリティ的ふるまいに追従しているだけで、絶対的に正しいとは限らないのではないかと、読者の足元を揺るがす。

そして、その前提があるからこそ、もうひとつの疑問が鋭く投げかけられる。私たちがいま生きている二〇二六年の社会は、はたしてディストピアではないといえるのだろうか？ 私たちもディストピアといえるような、理不尽な苦痛を日々味わっているのではないか。

作中においてその疑問を伴って描かれていくのは、妊娠と出産だ。自然派の両親に育てられた〈自然出産児〉の笹川美奈子はペットベイビーを可愛いと思えず、母親の出産奨励主義に反発をおぼえてもいた。一方で、〈工場出産児〉の伊藤類はいまの社会に疑問を抱いており、社会が不要なものとして切り捨てた妊娠と出産を自ら経験したいと願っていたのだった。当然ながら、妊娠と出産にはつわりや陣痛、母体の落命の可能性といった理不尽が数多くまとわりついている。だから、母体が自ら理不尽な苦痛を味わいにいくという見方をするのであれば、工場出産の浸透した二二二六年よりも二〇二六年のほうがよっぽど異常な行動ともいえる。さらにいえば、子どもが生まれたあとも気苦労が絶えない。どんな人生を送るのかもわからない存在を育てる──二二二六年を生きる人々からすれば異常と思うであろう不安定さに翻弄される日々を、私たちは「育児」と呼んでいる。

作者にもわからない登場人物の「生」

しかし、だからといって切り捨てることが必ずしも正解ではないとは、不安定なものを排除していった結果生まれてしまった作中世界の歪さが証明している。だとすれば、私たち人間はなぜ理不尽な苦痛を味わってまで自ら子どもを産み、どう育つのかもわからない存在を自ら育てたいと思うのか？ 美奈子は類と距離を縮めていきながら、子どもを産みたい彼女の心境を理解しようとしていくことになる。

もちろん、これは簡単に答えの出せる問いかけではないだろう。ただ、私たちがモノではなく人間であろうとするあいだは、あらゆる出来事に翻弄されなければいけない。そしてそれを小説で描こうとするには、ほんらい途方もない困難が伴う。

というのも、冒頭に書いた〈自分がどう生きるか、あるいは他人がどう生きるのかは誰にだってわからない〉には例外があり──小説を書いている作者は、登場人物がどんな人生を送るのかを自由に決めてしまえるからだ。そしてあらかじめ【設定】された人生をそのまま書いていくと不安定さはなくなり、登場人物はまるでモノのようになってしまう。つまり【登場人物がどんな人生をこれから辿っていくのか作者自身もわからないようにしなければ、不安定さに翻弄される人間のすがたは描けない】。

しかし、本作はそれをとある方法で見事に克服してみせた。結末にもかかわっているから、ここでは詳しく明かさない。ただ、どこまでも人間としてふるまう美奈子のすがたは、不安定な現代を生きる私たちに、混乱の時代を生き抜くための勇気を与えるはずだ。未来の不透明さを受け容れて、それでも前に進んでいくしかない──その一歩を踏み出すための手がかりが、本作には詰まっている。

武田綾乃『ここはこどものいない国』

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