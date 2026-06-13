膣コンプを抱えた女性が最後に辿りついた「彼女こそが膣界の女王様」南麻布のフェムケアサロンを訪ねて

唐突だが、私は若い頃から自分の膣に自信がなかった。男性から「君の膣は具合がいいね」というような言葉をかけられたことは今まで一度もないし、30代中盤に差し掛かると風呂上がりに膣から水が出てくる「お湯漏れ」が起きるようになった。

また、膣内に「ヨニエッグ」という卵形の石を入れて一定時間を過ごす「膣トレ」にチャレンジした際には、不覚にも電車内で産み落としてしまったこともあった……。こうした体験が重なり、私の膣コンプはどんどんと深まっていった。

「膣ヒアルは枕営業しているグラドル御用達」

そんなとき、膣改造を体験する機会に恵まれた。'20年にあるネット配信番組の企画で、膣整形を専門にする都内のクリニックを取材したのだ。

当時36歳で子供もいない私の膣を触診した医師が「お子さん産んでいますか？」と尋ねてきたのには内心傷ついたが、「合コンを控えた丸の内OLがこっそりと打ちに来る」（医師談）というお値段10万円の膣へのヒアルロン酸注射を施してもらった。この注射は「業界」では有名らしく、取材に同行した某グラドルは「膣ヒアルは枕営業しているグラドル御用達」と言っていた。

効果はテキメンだった。注射直後から、自分の膣にハリと弾力がみなぎっていることが触らずともわかるのだ。取材後、医師からは「名器は男をストーカー化させるから気をつけなさい」と忠告を受け、膣だけでなく気分も引き締まった。至宝の茶具、平蜘蛛釜を所有していたばかりに織田信長から狙われ続けた松永久秀の気分だ。

帰宅後、名器はバナナを食いちぎることができるという話をふいに思い出した。さっそく実験してみたところ、完熟前の青みがかったバナナを見事に切断。もちろん入浴時のお湯漏れもなかった。

「フェムケアサロン」の扉を叩いて…

ただ、そんな名器も「ドーピング」によるもの。半年ほどすると膣ヒアルの効果は薄れ、深夜0時をすぎたシンデレラの馬車同様、私の膣はカボチャに戻ったのだった。

この経験により、私には膣改造という野心がうっすらと芽生えた。しかし結局、何もしないままに6年が経ってしまった。放置してしまった虫歯のように、最近ではもう自分の膣を見るのすら怖いし、興味のないふりをしていた。しかし、40代も半ばに差し掛かる今、これ以上、膣ネグレクトしていると本当にヤバそうだ。

そう思っていたところ、医療とは異なるアプローチで、内面から膣コンディションを整えてくれる「フェムケアサロン」があると聞き、扉を叩いたのだった。

南麻布の閑静な住宅街にあるサロン「VIANJU」の扉をあけると、応対してくれたのはロングの黒髪からフェロモンが匂い立つ女性ホルモンの塊のような女性だった。孔麗扇パトラという名義でも活動している「官能美容家」の千葉七恵氏だ。

産婦人科でのマタニティ・セラピストとしての勤務経験をもとに、フェムケアサロン「VIANJU」をオープン。この分野に先達と呼べる人物はおらず、15年間にわたり手探りで技術やノウハウを磨いてきたという。

孔麗扇パトラという名義はもちろん、あの世界3大美女から取ったものである。

膣が少しだけ“覚醒”するような気に

「クレオパトラは、フェムケアの先駆者だったといわれているんです。多数の蜜蜂をひょうたんの中に閉じ込め、羽根の振動でセルフプレジャー（自慰行為）をして美貌をキープしていたという説もある。

当サロンのお客様は、生理痛や性交痛、産後の膣の緩みに悩む女性を中心に多種多様です。お悩みの解決だけでなく、内面から膣のコンディションを改善させることで、女性ホルモンを躍動させ、全身の美容やパートナーシップ向上にも繋げられることを目標にしています」（千葉氏）

螺旋階段を登った上階にあるカウンセリングルームはSMの女王様風のランジェリーやフェムケア用品に囲まれており、その場にいるだけで膣が少しだけ覚醒するような気がしてくる。

千葉氏によるカウンセリングが始まると、私は自身の膣との付き合いやこれまでの異性関係、さらにはここ数年のお湯漏れの症状、性欲の減退などについて、赤裸々に話した。そんな私の膣ヒストリーをひとしきり聞き終えた千葉氏は、「膣RF」と「骨盤底筋ケア」なる施術を提案してくれた。この組み合わせで、膣内のコラーゲン生成を促すとともに、膣の緩みを引き締め、膣の若返りが期待できるという。

さて、長年放置されたアラフォー女子の膣はどこまで蘇るのか。その体験談は次回お伝えしたい。

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角由紀子（すみ・ゆきこ）／'82年生まれのオカルト系編集者。上智大中退。不思議系ウェブサイト『TOCANA』元編集長。YouTubeチャンネル『角由紀子のヤバイ帝国』は登録者数約40万人。著書『引き寄せの法則を全部やったら、効きすぎて人生バグりかけた話』（扶桑社）が大ヒット中

「週刊現代」2026年6月22日号より

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