「美智子さま回顧録」書籍の出版準備着々と…”生々しい皇室の姿”あらわに、ベストセラーは必至か

5月26日の午後、葉山の御用邸近くには100人を超える地元の人が集まり、東京へと戻る上皇夫妻を見送った。

「5月10日にはお二人で大相撲を観戦される予定でしたが、美智子さまがお疲れのため取りやめています。ところが葉山ではとてもお元気な様子で、お一人で足を延ばして、鎌倉にある正田家の墓にもお参りしていました」（皇室担当記者）

水面下で動く美智子さま「回顧録」計画

10月には92歳を迎える美智子さま。そろそろ自身の人生を振り返っても、おかしくない頃合いではないか。

「実は水面下で、美智子さまの足跡を振り返る書籍の出版準備が進められているそうです。交友のある著者がご本人に取材した記録をもとにして、生まれてから現在までの生涯を回顧する内容だと言われています」（同前）

戦前の「現人神」としての印象を拭い去れず、戦後も畏怖され続けた昭和天皇に対して、平成の天皇夫妻は等身大で国民と接してきた。令和まで続く皇室の姿を実質的に創り上げたのは、上皇夫妻だと言えるだろう。

加えて美智子さまは、初めて一般家庭から皇室に入り皇后になった。本人の証言に基づいてその人生を再構成するとなると、意義深い一冊になることは間違いない。

「ただし天皇や皇后が生きている間に、生々しい人生の記録が出版される可能性はまずありません。宮内庁書陵部が公式に作成している『実録』は、天皇と皇后の死後しばらく経ってから公表されますし、昭和天皇が側近に語った談話をまとめた『昭和天皇独白録』も、雑誌に掲載されたのは没後2年ほど経ってからです。おそらく美智子さまの記録も、世に出るのはかなり先になるでしょう」（宮内庁関係者）

『赤と青のガウン』に続く、皇室関連のベストセラーになるかもしれない。

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「週刊現代」2026年6月22日号より

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