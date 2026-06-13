【難解略語】「B.C.」が何の略か分かりますか？　社会の授業で習った一般常識…

突然ですが、「B.C.」が何の略か知っていますか？

言葉の意味を考えて…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「紀元前Before Christ」でした！

「B.C.」の正式名称は 「紀元前 Before Christ」です。

「B.C.」とは、英語で「キリストの誕生以前」を意味する Before Christ の略語です。日本語では「紀元前」に相当し、西暦1年よりも前の年代を表す際に使われます。例えば、「紀元前3000年」は英語で 3000 B.C. と表記します。数字が大きいほど現在から遠い過去を指す点が、通常の西暦表記とは逆になるため注意が必要です。

歴史の教科書や博物館の展示などでよく目にするこの略語は、イエス・キリストの誕生を歴史の起点（西暦1年）とするキリスト教的な時代区分に基づいています。なお、近年では宗教的な中立性を重視する観点から、"Before Common Era"（共通紀元前）を略した "B.C.E." という表記が学術分野を中心に広まっており、「B.C.」と同じ意味で使われています。

次回の難解略語もお楽しみに！

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