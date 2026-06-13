”残クレ”より危険？東京23区の1億円マンションを新型住宅ローンで買うパワーカップルの「本当のリスク」

住信SBIネット銀行の都市部のマンションを対象にした新型住宅ローンが、「返済額を抑えられる」と注目されています。完済前に売却する前提での利用も想定されているローンです。しかし、返済中には物件に抵当権が設定され、最終的に「自分のもの」にならないのであれば、最初から賃貸住宅に住むほうが合理的なのではないでしょうか。この記事では、賃貸との比較を通して、新型住宅ローンのリスクを考えていきます。

話題の「残クレ住宅ローン」よりハイリスク？

2026年6月、住信SBIネット銀行が「期日一括返済併用型住宅ローン」という新たな商品の提供を開始しました。一部では「残クレ型住宅ローン」とも呼ばれていますが、自動車の残価設定型ローン（残クレ）とは異なる部分もあります。

この商品が生まれた背景には、金利上昇と物件価格高騰というダブルパンチがあります。変動金利が上昇し月々の返済負担が増す一方、都心マンション価格は高騰を続け、夫婦ともに年収700万円以上のパワーカップル世帯でも手が届きにくい水準になってきました。そのニーズに応える形で登場したのがこの商品です。

この新型住宅ローンは通常返済と期日一括返済を組み合わせて、借入元金の一部（担保評価額の50％）を据え置く仕組みとなっています。対象となる物件は東京23区、大阪市、横浜市、川崎市の担保評価額1億円以上のマンション（完済時に築65年以内）に限定されます。利用できるのは、年収1,000万円以上などの条件を満たす人です。金利は通常型の住宅ローンに0.35%の上乗せで、融資額は最大3億円、返済期間は最長35年となっています。

自動車の残クレは、将来の下取り価格をあらかじめ残価として設定し、その分を除いた金額だけ分割払いする仕組みです。残価はメーカーやディーラーが保証しているため（ローン終了後の下取り額の保証があるタイプの場合）、期末に車を返却すれば残債は消えます。

この仕組みに近い残クレ型住宅ローンには、一般社団法人移住・住みかえ支援機構（JTI）が連携する商品があります。対象が長期優良住宅の認定を受けた自己居住用の戸建住宅に限られますが、JTIが住宅の資産価値（残価）を保証するため、自動車の残クレに近い仕組みです。

一方、住信SBIの新型住宅ローンは「将来の物件価格を保証するものではございません」とあり、担保評価額の50％が期日まで繰り延べられるだけです。売却代金で一括返済を考えている場合、売却額が残債を下回ると、その差額は自己負担となります。つまり、残価保証のない、よりハイリスクな住宅ローンです。

最終的に「自分のものにならない家」を所有する意味

この新型住宅ローンと同じように住宅価格高騰に対応した商品に、最長50年の住宅ローンがあります。50年ローン利用者の多くも、途中売却の代金での一括返済を想定していると考えられます。

いずれにしても毎月の返済負担の軽減がメリットですが、抵当権が設定され、所有者としての義務やリスクも伴います。

具体的には管理費、修繕積立金、固定資産税の支払い、さらに災害時のリスク、ペアローンを組んでいる場合の離婚リスクが挙げられます。売却前提であれば、これらのリスクと義務を負いながら最終的には手放す、ということになるわけです。

さらに売却時には価格下落や流動性のリスク（売りたいときに売れない）があり、残債以上の価格で売れなければ差額に自己資金を充てなければなりません。

このローンを利用して売却前提でマンションを購入するのは、持ち家の負の側面と賃貸のデメリット（自分のものにならない）を同時に抱えることにならないでしょうか。そうであるなら、無理にマンションを購入せず、賃貸に住むのも合理的ではないかと筆者は考えます。

新型住宅ローンと賃貸の支出を比較

実際の支出を新型住宅ローンと賃貸で比較してみます。30代のパワーカップルが東京23区内の1億円の分譲マンションを購入し、10年後の住み替えを見据えて利用するケースと、同等グレードのマンションを賃貸するケースを試算します。

前提条件は、以下のとおりです。なお、住宅購入、賃貸契約の初期費用は考えません。

物件価格：1億円(フルローン)

適用金利：変動金利0.95%＋上乗せ0.35%＝1.3%（元利均等返済）

返済期間：35年

通常の返済部分（5,000万円分）：約14.8万円/月

据え置き部分（5,000万円分）の利息：約5.4万円/月

毎月返済額：約20.2万円

維持費：10万円/月

維持費込みの月額負担：約30.2万円

競合する賃貸の家賃：管理費込みで30万円/月

住宅ローンの10年間の総支出、10年後のローン残債は、以下のとおりです。

10年間の住居費：30.2万円×120ヵ月＝ 約3,624万円

10年後の残債：据え置き分5,000万円＋通常返済の残り約3,795万円＝ 約8,795万円

賃貸住宅10年分の家賃の合計は、以下のとおりです。

10年間の家賃：30万円×120ヵ月＝ 約3,600万円

1億円のマンションを新型住宅ローンで購入した場合と、同等グレードの賃貸マンションの支出を比較すると、ほとんど差がないことがわかります。

毎月の返済の先にある“問題”

月々の支出が賃貸とほぼ同じだとしても、新型住宅ローンの問題はその先にあります。

売却を想定する10年後の残債は、約8,795万円です。この残債を上回る価格で売却できなければオーバーローンとなります。

10年返済して、減少する元金は約1,200万円とわずかです。「月々の返済が軽くなる」とは元金を減らしていないだけの、リスクの先送りにすぎません。

また、変動金利を選んだ場合、金利が上昇すると月々の返済負担が増えるだけでなく、据え置き部分5,000万円にかかる利息も膨らみます。そして金利上昇は不動産需要を減退させ、物件価格の下落につながりやすくなります。返済負担と売却価格の両面から同時に打撃を受けるおそれがあるのです。

さらに「都心の物件の価値が下がらない」という想定は、長期的には必ずそうなるとはいえません。デベロッパーの倒産リスク、高収入が継続しないリスクも考えておく必要があります。

賃貸という選択を改めて考える

これらを踏まえて、賃貸と比較してみましょう。

賃貸住宅にも更新時の家賃値上げリスクは存在します。しかし、賃貸の強みは「リスクに応じて身の丈を変えられる」ことです。収入が減って家賃の負担が重ければ引っ越せばいいですし、維持管理の義務も、災害リスクも、ペアローンのリスクも負いません。

賃貸住宅は高齢になってから借りにくくなりますが、新型住宅ローンは老後の住居問題も解決しません。売却前提であれば期末には住む場所がなくなり、新たな住居を別途考える必要があります。

月々の支出がほぼ同じで、賃貸にはないオーバーローンのリスクと所有者としての諸義務を負う。この構造を冷静に見たとき、筆者は「この住宅ローンでマンションを購入するのであれば、賃貸の方が合理的」と考えます。

もちろん、値上がり益を狙った明確な出口戦略がある、手元に十分なキャッシュがあるといった方には、選択の余地があるかもしれません。しかし、返済負担軽減が最大の目的であれば、一度は賃貸と比較していただきたいと思います。

高額な住宅を購入する場合、今回の新型住宅ローンのように将来の売却を前提にした利用を検討する場面も出てくる可能性があります。その場合、商品の仕組みを十分に理解し、長期的なライフプランに沿っているかを慎重に判断するようにしましょう。

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