【もう「陰謀論」では片付けられない】ロサンゼルス市長選の大逆転劇は「買われた票」が引き起こしたといえるこれだけの証拠

ロサンゼルス市長選予備選、投票終了後の大逆転

「陰謀論」の3文字で片付けられてきたアメリカでの選挙不正疑惑が、いま急浮上している。

11月3日に行われる中間選挙に備えて、6月2日にロサンゼルス市長選挙の予備選挙が行われたが、ここでは選挙不正を疑わないと説明がつかない事態が発生しているのだ。

カリフォルニア州では予備選挙の段階で、民主党か共和党か独立系かを問わずに、全ての候補者が立候補し、上位2人が本選挙に進むという形式を取っている。カリフォルニア州は民主党が強いから、決選投票に進むのは、民主党からひとり、共和党からひとりとは限らず、2人とも民主党ということも起こりうる。

今回の予備選挙には、民主党側からは現職のカレン・バス市長とニシア・ラマン市議が立候補し、共和党からはテレビ番組の"The Hills"で有名になった著名人のスペンサー・プラット氏が立候補した。プラット氏は、昨年ロサンゼルスを襲った大火で自宅を失い、その際のバス市長の危機管理のあり方に大きな疑問を感じるなどして、立候補を決めた人物である。

独立系の候補を無視し、この3人の候補者の中だけで得票割合を見ると、選挙日当日の6月2日夜の開票では、現職のバス市長が44%でトップ、共和党のプラット氏が32%で2位、ラマン市議が23%で3位という状況だった。その後6月3日夜の段階では、バス市長はさらに支持を集めて48％となり、プラット氏が34％で支持が少しだけ上向く一方で、ラマン市議は票の伸びが止まって18％にまで後退した。この段階ではプラット氏がラマン市議の2倍近い得票を得ていたのである。

ところがこの後で信じられないことが起こった。なぜか急激にラマン市議の伸びが急加速し始めたのだ。6月3日夜の段階から4日夜の段階までに、現職のバス市長の伸びが31000票程度、プラット氏の伸びが44000票程度であるのに、ラマン市議の伸びはこの2人を合わせた75000票を遥かに上回る83000票も増えた。

そもそも選挙日前に届いた郵便票では、この3人だけの立候補者で考えると、バス市長が44%、プラット氏が32%、ラマン市議が23%となっており、ラマン市議はプラット氏からも大きく引き離された3番手であった。ところが、同じ郵便投票なのに、投票日前に届いたものと投票日後に届いたもので傾向がまるっきり違う事態となり、投票日後に届いたものではなぜか、ラマン市議人気が圧倒的に強くなったのである。

イーロン・マスクもビックリ

ちなみにラマン市議は、彼女が市議選の際の自分の選出区域（CD4区域）での当日投票の結果においても、バス市長とスペンサー氏に敗れて、3位に甘んじていた。地元の選挙区の有権者にもあまり支持されていない候補が、ロサンゼルス全域になると俄然支持を集め、市全域で高い知名度を誇る現職の市長よりも支持されるという不可思議な現象が現れたのだ。投票日後に届く郵便投票での高い人気により、ラマン市議は総得票数でスペンサー氏を抜き去り、11月の本選挙の候補者となる2番手につくことになった。ラマン市議が自分自身の選挙区のCD4区域でも敗北しながら、郵便投票で急激に支持を集めたことに対して、イーロン・マスクは「ここでの詐欺のレベルは信じられないほどだ」とX上に書き記した。

ところで、カリフォルニア州では、投票しようとする人が有権者かどうかを確認するために、身分証明書の提示を求めることを禁止している。有権者は登録時に本人確認を行うため、投票の際は名簿に署名するだけでいいというのがその理屈だが、そもそも登録時の本人確認が杜撰である上に、なりすましを防ぐこともできず、不正選挙の温床になるのではないかという意見が根強くある。

この点についてイーロン・マスクは「カリフォルニア（およびニューヨーク）の選挙でIDが禁止されている理由は、大規模な不正を可能にするためだ。IDの提示を求めないことと郵便投票を組み合わせると、不正は事実上合法化されるのだ」と投稿した。

こうしたイーロン・マスクのような見方は陰謀論にすぎないと、これまでは片付けられてきた。共和党支持者は当日投票を好むが、民主党支持者は郵便投票を好むので、当日投票と郵便投票との間では投票行動が大きく変わるのだという説明がなされてきた。だが、仮にこの仮説が成り立つとしても、ラマン市議が投票日よりも前に届いた郵便投票では人気が薄かったのに、投票日よりも後に届いた郵便投票では圧倒的な人気に転じたことの説明は付けられないだろう。

ホームレスの票は「買われた」

ここでさらに着目したいのは、今年3月に公表されたオキーフ・メディア・グループによる潜入取材である。オキーフ・メディア・グループというのは、覆面調査官がいろんなところに入り込むことで、一般には語られない内実を暴露する調査チームだ。オキーフ・メディア・グループは、ロサンゼルスでホームレスに扮する潜入取材を敢行した。その結果として、ロサンゼルス選挙詐欺が行われる現場を、隠しカメラに撮影することに成功したのだ。

オキーフ・メディア・グループ代表のジェームズ・オキーフ氏はX上に「ロサンゼルスの選挙請願者たちが、ホームレスの人々に他の有権者の情報を渡し、有権者の名前と署名を偽造するよう指示し、投票登録のインセンティブとして現金と薬物を差し出す様子が録画された」と投稿した。

こうした様子を示す動画をオキーフ・メディア・グループが公開すると、ジェームズ・オキーフ氏をはじめとするメンバーは襲撃を受けた。その様子もまた動画に撮影されており、X上にもその様子は上がっている。

5月にはさらなる動きがあった。ブレンダ・リー・ブラウン・アームストロングという女性がホームレスなどに対し投票登録をさせるために金銭を支払ったとして、連邦政府から起訴されたのだ。彼女は約20年間にわたって有権者登録を集めたり、請願書に対する署名を集めることで、「コーディネーター」と呼ばれる団体から収入を得てきた。このことは相当に組織的な動きがこの背後にあることを物語っている。

ホームレスは家がないので、有権者登録をしようにも、住所がない。そこでアームストロングは、自分が以前に住んでいた家の住所などをホームレスの人たちの住所として登録させていたのだ。

居住していないのに有権者登録

オキーフ・メディア・グループはこの有権者登録においても、重大な疑惑を提起した。ビッキー・ウォーカーという人が居住登録している住宅を訪れ、居住者にこの人物はここにいるのかと尋ねた。そうしたらこの住宅の居住者は「ここには住んでいない。自分は9年近く前にこの家を購入したが、その名前は知っている。彼女の名前を知っているのは、彼女あての郵便物が届くからだ。それ以外は彼女のことは知らない。会ったことは一度もない」と答えた。そしてこの家の所有者は「彼女用の郵便投票用紙を自分は今なお持っている。郵便投票用紙が送られてくるたびに気持ち悪さを感じている」とも語った。

ここから、住んでいない住所で勝手に有権者登録がなされている実態が浮かぶ。その住所に送られてくる郵便投票用紙は活用されなくても、全然別のところで郵便投票用紙を入手し、ビッキー・ウォーカーという名前で投票を行っているのではないかという推察ができる。そしてビッキー・ウォーカー名で投票を行う際に、この住んでいない住所を住所として記せば、有権者登録されている正しい住所から送られてきた正規の郵便投票用紙だという扱いになるではないか。

ある地域相談センターで、ここを住所として185人が有権者登録していることが判明したが、このセンターには宿泊できる設備がない。つまり、ここに住んでいるわけではない人たちがここを住所にして有権者登録を行っているのである。となると、この住所を使ってビッキー・ウォーカーのような投票が行われている疑いが濃厚だと言えるだろう。他にも、男性84名、女性36名の合わせて120名の収容しかできないホームレスの収容施設に、その10倍近い1160人の有権者登録がなされていることも判明した。

オキーフ・メディア・グループもまた別の重大な情報も掴んだ。

カリフォルニア州にあるスティーブンソン・ランチ図書館の金庫の中に、なぜか選挙の投票用紙が保管されていたことを明らかにしたのだ。なぜ公共図書館の金庫の中に、郵便投票の用紙が保管されているのだろう。持ち込んだのは誰か、保管を許したのは誰か、それは何のためかと考えると、相当に大掛かりな選挙不正が行われていることが浮かび上がる。ビッキー・ウォーカーなどの名前を使った投票が、こうした投票用紙を使ってなされているのではないかと推測することは容易だ。そこにはカリフォルニア州で圧倒的な力を持つ民主党の組織的な関与が疑われることになる。

民主党の抵抗運動

こうした事実が明らかになるなかで、民主党の側からの奇妙な動きも出てきた。民主党が多数派を握るカリフォルニア州議会で、今年5月下旬にSB73という法律が急遽制定されたのである。この法律は、カリフォルニア州の選挙に根拠なき陰謀論に基づいて干渉しようとしている者たちを排除することを目的としたものとされる。

警察や軍による選挙介入を禁止し、警察や連邦捜査官などが捜査のために、投票機、投票システム、有権者リストなどにアクセスしたり、これらを差し押さえたりすることにも厳しい制限を設けた。選挙管理委員会の許可なく、投票済みの投票用紙が入った箱などを持ち出す行為を重罪とした。

この法律によって、カリフォルニア州の選挙不正疑惑を調査することへのハードルが一気に高くなったのである。このことが、カリフォルニア州で組織的な不正行為が行われている証拠ではないかと、私には感じられる。組織的な不正行為などがないならば、なぜ捜査をできる限りやりにくくする法律を制定しなければならないのだろうか。

こうした民主党側からの抵抗行動が開始される中で、6月5日には捜査分野において、アームストロング起訴に次ぐ大きな動きが出てきた。カリフォルニア州中部地区のビル・エサイリ連邦検察官は、カリフォルニア州で大規模な選挙詐欺が様々に行われているのではないかとの疑いで捜査を行っていることを明らかにした。司法省の民権部門とカリフォルニア州の有権者名簿に関する包括的監査を実施し、有権者名簿に適格な米国市民のみが登録されているかを確認する作業も進めていることを明らかにした。

その後、エサイリ連邦検察官は6月8日にさらに踏み込み、カリフォルニア州の有権者登録詐欺で起訴される人たちが出てくることになると語った。これは既に起訴する人たちのリストが出来上がっているということなのだろう。エサイリ連邦検察官はこの不正登録疑惑には既に１年間を費やしてきたことも明かした。今さらカリフォルニア州議会の多数派を握る民主党側が、捜査の邪魔立てをしようとしても、手遅れだよということかもしれない。

エサイリ連邦検察官は、郵便投票を許し、本人確認のために写真付き身分証明書を要求しないカリフォルニア州の選挙制度が、深刻な構造的脆弱性を持つもので、アメリカ国民ではない人たちに投票を許可するものになっているという、実に厳しい指摘も行っている。

11月の中間選挙に向けて、こうした疑惑はもっともっと明らかにされ、これによって民主党を追い詰めていく作戦をトランプ政権が立案しているのは確実だろう。今後も目を離せない。

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