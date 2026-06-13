スマートすぎた年上男性との初デート

「久しぶりに、“当たりかもしれない”と思えたんです」



【漫画】マチアプで出会った素敵な男性…でも店側の対応に違和感が（全編を読む）

婚活中の30代女性Aさんは最初そう感じました。マッチングアプリで出会ったのは、Aさんより年上の40代男性 。やり取りは丁寧で落ち着いており、実際に会ってみても清潔感があり、会話も自然でした。



初デートで案内されたのは、落ち着いた雰囲気のしゃれたレストラン。高級すぎず、それでいて特別感のある店でした。



「背伸びした感じがなくて、大人の男性ってこういうお店を知っているんだ、と思いました」



料理の説明も自然で、気遣いもできる。会話も弾み、Aさんの期待は高まっていったといいます。



しかし、その空気が変わったのは、注文のタイミングでした。



「先日と同じメニュー」で生まれた違和感

店員がコース内容を確認し、こう口にしました。



「本日は先日と同じメニューとなりますがよろしいですか？」



――“先日”。



その言葉が、妙に耳に残ったそうです。



さらに店員が笑顔で「いつもありがとうございます」と声を掛けたことで、Aさんの中に小さな違和感が生まれました。



もちろん、気に入った店に何度も通うこと自体は自然なことです。 ただ、初デートという場面で、そのやり取りがあまりにも自然すぎたのです。



「ここ、誰かとのデートで何度も使っているのかな、と急に冷静になってしまいました 」



それでもAさんは深く考えないようにしていました。いい店を知っていることは魅力でもある。そう思おうとしたといいます。



ところが、その違和感は2軒目で決定的になります。



「相変わらずモテますね」で一気に冷めた瞬間

男性が次に案内したのは、落ち着いた雰囲気のバーでした。



店に入るなり、店員が親しげに声を掛けます。



「いつもありがとうございます」



そして、追い打ちをかけるようにこう続けました。



「相変わらずモテますね」



男性は慣れた様子で苦笑いを浮かべていましたが、その瞬間、Aさんの気持ちは急速に冷えていったそうです。



「全部つながってしまいました。お店選びが上手というより、毎回同じデートコースなんだろうなって」



少し前までスマートな大人の男性に見えていた姿が、急に、自分だけの特別な時間ではなかったように感じたのです。



失礼なところはなく、気遣いも完璧でした。ただAさんは、「自分のために考えてくれた特別な時間」ではなく、「誰にでも再現できる流れ」に乗っていた感覚が拭えなかったといいます。



数日後、男性から届いた次の食事の誘いに、Aさんが返信することはありませんでした。



（まいどなニュース特約・松波 穂乃圭）