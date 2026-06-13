特集は、改革が進む部活動の今についてです。昨年末、国は自治体に対し、5年後の2031年度までに中学校の部活動を学校から地域へと移行していく方針を示しました。具体的な時期が設けられたことを受け、いま各地でさまざまな取り組みが始まっています。

【写真を見る】改革が進む部活動は今 国は学校から地域へと移行していく方針 岡山市は“朝練”を廃止【岡山】

岡山市は今年度から公立の中学校で「朝練」を廃止

（生徒）

「おはようございます！」

朝のグラウンドに生徒が集まります。岡山市立旭東中学校の野球部が、週に2回行う平日朝の部活動＝朝練です。実はこの日が最後の朝練でした。岡山市は、独自に定める部活動のガイドラインを今年2月に改定。今年度から公立の中学校で「朝練」を廃止としたのです。廃止の理由として、「従来の朝練が睡眠不足など、生徒の健康を害する要因になっていたため」、さらには長年問題となっていた部活動による教員の長時間労働の是正も大きな目的となっています。

（生徒）

「朝の短い時間だけど、そこで練習を充実させることができていたので悲しい」

「自分は朝弱いんで、そこはちょっとうれしい。寝られる時間が長くなるのと、学校に行くまでの余裕ができるので、そこはいいかなと」

少子化で学校単位での部活動の維持がすでに限界

一方で、現場の教員の思いは複雑です。

（野球部顧問 板野佑輝教諭）

「負担的には軽くなるのかもしれないですけど、自分自身にも子どもがいるので、午後迎えに行かないといけないとか、どうしても午後練できない分、朝練で補うっていう部分もあるので、そこは良し悪しなのかなと感じています」

進む部活動改革。実はそれ以前に、学校では「部活動離れ」が進行しているといいます。スポーツ庁によると、そもそも中学生の「運動部」への参加率は長年減少傾向にあり、今や全体の6割にまで落ち込んでいるのです。国の決議に至った会議の座長を務めた環太平洋大学の友添秀則教授は、少子化の進行で学校単位での部活動の維持がすでに限界を迎えていると指摘します。

（友添秀則教授）

「少子化で学校での部活の維持と持続可能性が困難になってきている。指導できる先生が非常に少なくなってきているし、生徒も減ると、部活の種目が減少してくる。子どもたちにとっては参加したい部も実はない。現実には部活離れが起きてきている。子どものスポーツ権の保障ができていないということでもある。スポーツ環境が非常に貧弱だということでもあると思っている」

部活動の地域展開へ 大学生がソフトテニス部を指導

そこで国は近年、学校による部活動の縮小の動きと並行して、部活動を学校から地域に移行し、運営や指導などを委ねる「部活動の地域展開」を進めています。

そして今年2月、国は2031年度までに原則休日の学校における部活動については廃止、平日は、すべての学校で「部活動の地域展開を目指す」方針を示しました。

これを受け、例えば平日の部活動は維持し、休日は地域クラブへ転換する自治体や、平日・休日ともに地域クラブへ完全移行する自治体も出てきているのです。

進む部活動の地域展開。岡山市立岡北中学校では、3年前から外部の指導員が指導に参加しています。約10人のソフトテニス部員の指導にあたるのは大学生です。

（大学生による指導）

「当たる瞬間にしっかり握る」

「ありがとうございます」

岡山大学3年の櫻井慧さんです。高校時代にインターハイに出場した経験もあります。中学生の部員たちは、年齢の近い大学生から教えてもらうことで刺激を受けているようです。

（生徒）

「話しやすさがあって聞きやすいというか、アドバイスとか教えてもらっていい感じですね」

「同じ練習でも意識するポイントとか教えてくれるところが違うので、いろんな練習ができるのでいいです」

（部活動指導者 櫻井慧さん）

「どういう風に説明すれば、理解してくれるかなとか、やってくれるかなていうのは、自分自身考えないといけないので、部活動の指導なので技術面だけじゃなくて、生活態度とか人間性、社会性とかも、そこもあわせて、どういう風に説明すればいいかなとか」

「地域全体で子どもを育てる」 当事者意識が必要

部活動や地域クラブの指導には、地元のプロスポーツチームも加わるなど、様々な地域展開の取り組みが進められています。ただ、都市部と地方では指導者やスポーツクラブの有無など環境が異なることから、それぞれの地域の実情に合わせることも必要となってきます。

「地域全体で子どもを育てる」という当事者意識を持ち、指導者や財源の確保に取り組むなど、子どもたちがスポーツのできる環境を守っていかなければなりません。

（友添秀則教授）

「地域の最適解は地域にある。それぞれ地域ごとに違うようなクラブ運営が行われる必要があると思っていますし、金太郎飴のように同じような形の地域クラブばかりではない。むしろそういう形じゃないほうが永続性もあるし、将来の持続可能性もあると思っています」

（スタジオ）

ー取材した甲野アナウンサーです。ここ数年、学校から地域へと部活動の形が大きく変わってきていますね。

（甲野良輔キャスター）

ー背景にあるのは、少子化や教員の働き方改革により、今までの体制で部活動を運営することが難しくなっているからですが、今回、国が新たに具体的な地域展開への時期を示したことで、部活動の現場でも移行に向けた動きが慌ただしくなってきました。映像では岡山市の学校の活動を紹介しました。この地域展開の主体は具体的には市町村の自治体になります。岡山県は、今年4月に地域展開に関するガイドラインを出していて、環境整備などの責任主体は学校単位から市町村に移行していくとしています。そのうち例えば岡山県北の勝央町では、今年9月から休日の部活動が廃止されます。さらに平日の部活動も来年度中には廃止する方針です。少子化と教員の働き方改革を進めていくためとしています。地域の実情に合わせた部活動の地域展開が求められていきそうです。