ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が12日（日本時間13日）、前日に左膝の炎症で途中交代となった大谷翔平投手（31）について、現時点では予定通り16日（同17日）のレイズ戦に登板することを明言した。

試合前に報道陣の取材に応じたロバーツ監督は大谷の次回登板が16日（同17日）のレイズ戦となっていることに「今朝の時点では、はい。その予定です」と変更はないとした。

また、負傷による起用法を見直すのかを問われると「いや、そうは思いません」とし「短期的には彼の状態次第ですが、水曜日には先発すると期待しています。それまでは別の情報を聞かない限り、そのつもりです」と、これまで通りのローテーションだとした。

この日は大事を取ってスタメンを外れたが「明日か、その次の日にはラインアップに戻ると思っています。それも別の情報が入らない限りは、ですが」と語った。

また、大谷の負傷のキッカケについては「特にありません。私たちも分かりませんし、本人も分かっていません」と、投球、打撃、走塁のいつかは不明だとした。

2019年に膝の手術を受けているが「本人によると、膝の後ろ側に痛みがあり、そのあたりに腫れが出ています」とし「ただ、膝の腫れというのはそういう場所にたまりやすいものなんです。それでも今日の可動域は良好です。もし今が別の時期のシーズンだったら、普通に試合に出ているでしょうね」と軽症であることを強調した。