特集「キャッチ」です。赤字が続くローカル線の平成筑豊鉄道は、鉄道を廃止し、路線バスに転換する方針が決まりました。廃止の時期は決まっていませんが、駅舎を通じて関わってきた男性は、遠くないと思われる別れの日に思いをめぐらせています。

福岡県直方市の理容店、おしゃれステーションフジタ。平成筑豊鉄道の中泉駅で、駅員室を改装し営業しています。





■お客さん「月1で来ています。」店長の藤田靖治さん（60）は35年前、両親とともに、無人駅だった中泉駅で理容店を開業しました。15年前に父親が亡くなり、店を引き継ぎました。

■おしゃれステーションフジタ 店長・藤田靖治さん

「どうするかという話はしているのですが。移転するかとか、このままとか、やめるとか。」

■お客さん

「定年やもんね。（なくなるなら別の理容店を）また考えないといけない。」



最近のお客さんとの会話は、もっぱら理容店の今後についてです。



■藤田さん

「乗客のお客さんがだんだん減ってきているのをずっと感じていたので、いつかこういう日が来るだろうなと思いながら、ずっと見ていました。」

■福岡県・服部知事

「路線バス案を、平成筑豊鉄道の今後のあり方に関する大きな方向性として決定いたします。」



ことし3月、福岡県がつくった法定協議会は、営業利益の赤字が続く平成筑豊鉄道について、鉄道を廃止し路線バスに転換することを大きな方向性として決めました。

1989年に開業した平成筑豊鉄道。直方市から行橋市までの総延長は49.2キロで、9つの自治体、36の駅をつないでいます。



鉄道から路線バスへの転換、その背景にあるのは。



■平成筑豊鉄道・河合賢一 社長

「枕木をはじめとする線路の維持などに、多額のお金がかかるというのが経営の実態です。」



JR九州から路線を引き継いで37年がたち、設備の老朽化による維持費用がかさむ上、利用者数は減少し、営業利益の赤字が続いていました。



今後の経営を試算した結果、毎年10億円の赤字となりました。



■河合社長

「皆さんの生活の足ですので、その手段が変わってしまうのは、鉄道利用者の皆さんにとっては大きいことだと思っています。」

平日の午前7時すぎの中泉駅です。



■高校生

「困るよね。うん、困る。通学できなくなるから。」

「平成筑豊鉄道は一両しかないから、朝の時間はパンパンなんですよ。なくならないでほしいのもあるけれど、赤字ならしょうがないと思います。」



通学時間帯には多くの高校生らが利用し、沿線住民の足として必要とされています。



■おしゃれステーションフジタ・藤田さん

「少なくなったと言っても、高校生は多いので。100人以上いるので（バスには）乗れないのではないかなと。」

藤田さんが中泉駅に店を構えて、30年以上がたちました。



■藤田さん

「高校生の時は『学校さぼって帰りよんか』みたいなことを言われていたのが、僕が『きょう、学校は』と言うようになった時には、年取ったなと思いました。開店した時は、やんちゃな高校生たちが集まって火遊びする子もいたし、いつ、火で燃えてしまうか分からなかったので。人がいると分かって、だんだん遠のいていきましたが。」

■藤田さん

「これは小学生が描いた絵です。」



中泉駅は無人駅でありながら安心して利用でき、多くの人に愛される駅となりましたが、バスへの転換後、駅舎が残るかどうかは分かりません。



■藤田さん

「明治時代に建った駅なので、絶対残してよと言われます。この柱は入れ替えました。」



100年以上前に建てられた駅舎は、老朽化が進んできましたが、藤田さんが管理し守り続けています。

■お客さん

「何十年かな。お父さんの時代からだから。足も悪いし、自分で運転できなくなったから、遠くに行くのがおっくうですね。（駅舎を）残してくれたらありがたいけれど。」

■藤田さん

「こればっかりは、どうしようもできないからですね。できるなら残すのが大前提ですね。」



鉄道からバスに転換する時期は決まっておらず、車両や駅舎がどうなるのか、見通しは立っていません。



沿線の人々の暮らしを守りながら、バスへの転換をいかに進めるのかが課題です。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月6日午後5時すぎ放送