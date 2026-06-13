【ロンドン＝横堀裕也】英政府が国防費の増額を巡って混乱に陥っている。

スターマー首相が必要な予算の確保に消極的だとして、ジョン・ヒーリー国防相が１１日、書簡で抗議の意を示して辞任する事態に発展した。日英伊３か国で進める次期戦闘機開発に影響を及ぼす恐れもある。

英政府は昨年６月、安全保障政策の新指針となる「戦略的国防レビュー」を公表し、財源の裏付けとなる「防衛投資計画」を昨秋までに打ち出すとしていた。だが、財務省が国防費の大幅な増額に難色を示し、発表が遅れている。

英政府は近く計画を発表予定だったとされる。ヒーリー氏はスターマー氏に宛てた書簡で、８日に計画の最終案の説明を受けたと明らかにした。「必要な水準にはほど遠いもので、兵士を危険にさらしかねない」として受け入れを拒否したとしている。

スターマー氏はダン・ジャービス安保担当閣外相を新たな国防相に指名し、「計画は過去にない規模で国防費を増やすものだ」と強調した。

退陣圧力が強まる中での辞任劇に、英紙ガーディアンは「スターマー氏にとり最悪のタイミングだ」と伝えている。