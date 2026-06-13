パリ・パラリンピックのゴールボール男子で金メダルを獲得した佐野優人（25）は6月10日、Threads（スレッズ）を更新し、結婚していたことを報告した。

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投稿された写真には、「TEAM JAPAN」の真っ赤なジャージを着用した佐野が女性の前にひざまずき、自身が獲得した金メダルを首にかけるシーンが収められている。女性は驚いた様子で大きく口を開けながら佐野を見つめており、周囲の関係者たちも思わぬサプライズに驚いた表情を見せるなど、和やかな雰囲気が伝わってくる。

佐野は「私事ですがこの度、結婚してました」と報告。「まだまだ未熟な2人で、特に俺は未熟というか、色々な一面を持っていますがとにかく色々頑張ります！」とつづった。最後は「今後とも2人を温かく見守っていただけると嬉しいです。」と呼びかけ、投稿を締めくくった。



【画像】プロポーズの瞬間を公開した佐野優人（画像は佐野優人Threadsより引用）



この投稿には、Threadsユーザーから「おめでとうございます」「女性ファンが減ってしまうかな？」「お幸せにー！笑」「2人で協力して、頑張ってください」「この度､結婚してました 絶妙な表現 遅ればせながら、おめでとうございます。お幸せに」などコメントが寄せられた。