【投資部門別売買動向】個人が2週連続で買い越す一方、海外勢は2週連続で売り越す (6月第1週)
●個人が2週連続で買い越す一方、海外勢は2週連続で売り越す
東証が11日に発表した6月第1週(1日～5日)の投資部門別売買動向(現物)によると、週末は利益確定売りに押されもののAI・半導体株が相場を牽引し、日経平均株価が前週末比258円高の6万6588円と小幅に3週連続で上昇したこの週は、個人投資家が2週連続で買い越した。買越額は3081億円と前の週の1057億円から拡大した。自社株買いが中心とみられる事業法人も4週連続で買い越し、買越額は3592億円と前の週の4194億円から縮小した。
一方、海外投資家が2週連続で売り越し、売越額は809億円と前の週の3952億円から大幅に縮小した。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で6週連続の売り越しだった。売越額は5114億円と前の週の308億円から急拡大した。現物と先物の合算でも2週連続で売り越し、売越額は5924億円と前の週の4261億円から増加した。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行は2週ぶりに売り越し、売越額は310億円だった。前の週は708億円の買い越しだった。
日経平均が3週続伸する中、個人投資家が2週連続で買い越す一方、海外投資家は2週連続で売り越した。
■投資部門別売買代金差額 (6月1日～5日)
東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全51社）］
※単位：億円（億円未満切り捨て） ▲は売り越し
海外投資家 信託銀行 個人合計 [ 現金 信用 ] 日経平均 ( 前週比 )
6月 ―――
第1週 ▲809 ▲310 3,081 [ 242 2,839 ] 66,588円 ( +258 円)
5月 ―――
第4週 ▲3,952 708 1,057 [ ▲2,036 3,093 ] 66,329円 ( +2990 円)
第3週 4,609 ▲2,104 ▲1,402 [ ▲3,662 2,259 ] 63,339円 ( +1929 円)
第2週 5,572 ▲2,420 1,720 [ ▲2,169 3,889 ] 61,409円 ( -1304 円)
第1週 12,351 ▲521 ▲4,978 [ ▲4,374 ▲604 ] 62,713円 ( +3200 円)
4月 ―――
第5週 3,576 1,110 3,033 [ 50 2,983 ] 59,513円 ( -203 円)
第4週 7,842 ▲74 1,617 [ 158 1,459 ] 59,716円 ( +1240 円)
第3週 9,977 ▲1,854 3,302 [ ▲1,312 4,615 ] 58,475円 ( +1551 円)
第2週 16,418 ▲551 ▲7,871 [ ▲6,144 ▲1,726 ] 56,924円 ( +3800 円)
第1週 19,149 1,426 ▲4,396 [ ▲4,369 ▲26 ] 53,123円 ( -249 円)
3月 ―――
第4週 ▲15,090 ▲1,034 ▲145 [ 3,172 ▲3,318 ] 53,373円 ( +0 円)
第3週 ▲5,191 ▲598 3,383 [ 1,230 2,153 ] 53,372円 ( -447 円)
第2週 ▲4,906 ▲2,700 4,267 [ 2,916 1,350 ] 53,819円 ( -1801 円)
第1週 2,377 ▲10,863 8,329 [ 4,440 3,889 ] 55,620円 ( -3229 円)
2月 ―――
第4週 7,910 ▲7,497 ▲4,604 [ ▲4,495 ▲109 ] 58,850円 ( +2024 円)
第3週 5,426 ▲9,515 5,466 [ 1,317 4,148 ] 56,825円 ( -116 円)
第2週 12,323 ▲4,440 ▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ] 56,941円 ( +2688 円)
第1週 2,745 ▲3,788 ▲4,402 [ ▲4,803 400 ] 54,253円 ( +930 円)
※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。
株探ニュース
東証が11日に発表した6月第1週(1日～5日)の投資部門別売買動向(現物)によると、週末は利益確定売りに押されもののAI・半導体株が相場を牽引し、日経平均株価が前週末比258円高の6万6588円と小幅に3週連続で上昇したこの週は、個人投資家が2週連続で買い越した。買越額は3081億円と前の週の1057億円から拡大した。自社株買いが中心とみられる事業法人も4週連続で買い越し、買越額は3592億円と前の週の4194億円から縮小した。
一方、海外投資家が2週連続で売り越し、売越額は809億円と前の週の3952億円から大幅に縮小した。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で6週連続の売り越しだった。売越額は5114億円と前の週の308億円から急拡大した。現物と先物の合算でも2週連続で売り越し、売越額は5924億円と前の週の4261億円から増加した。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行は2週ぶりに売り越し、売越額は310億円だった。前の週は708億円の買い越しだった。
日経平均が3週続伸する中、個人投資家が2週連続で買い越す一方、海外投資家は2週連続で売り越した。
■投資部門別売買代金差額 (6月1日～5日)
東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全51社）］
※単位：億円（億円未満切り捨て） ▲は売り越し
海外投資家 信託銀行 個人合計 [ 現金 信用 ] 日経平均 ( 前週比 )
6月 ―――
第1週 ▲809 ▲310 3,081 [ 242 2,839 ] 66,588円 ( +258 円)
5月 ―――
第4週 ▲3,952 708 1,057 [ ▲2,036 3,093 ] 66,329円 ( +2990 円)
第3週 4,609 ▲2,104 ▲1,402 [ ▲3,662 2,259 ] 63,339円 ( +1929 円)
第2週 5,572 ▲2,420 1,720 [ ▲2,169 3,889 ] 61,409円 ( -1304 円)
第1週 12,351 ▲521 ▲4,978 [ ▲4,374 ▲604 ] 62,713円 ( +3200 円)
4月 ―――
第5週 3,576 1,110 3,033 [ 50 2,983 ] 59,513円 ( -203 円)
第4週 7,842 ▲74 1,617 [ 158 1,459 ] 59,716円 ( +1240 円)
第3週 9,977 ▲1,854 3,302 [ ▲1,312 4,615 ] 58,475円 ( +1551 円)
第2週 16,418 ▲551 ▲7,871 [ ▲6,144 ▲1,726 ] 56,924円 ( +3800 円)
第1週 19,149 1,426 ▲4,396 [ ▲4,369 ▲26 ] 53,123円 ( -249 円)
3月 ―――
第4週 ▲15,090 ▲1,034 ▲145 [ 3,172 ▲3,318 ] 53,373円 ( +0 円)
第3週 ▲5,191 ▲598 3,383 [ 1,230 2,153 ] 53,372円 ( -447 円)
第2週 ▲4,906 ▲2,700 4,267 [ 2,916 1,350 ] 53,819円 ( -1801 円)
第1週 2,377 ▲10,863 8,329 [ 4,440 3,889 ] 55,620円 ( -3229 円)
2月 ―――
第4週 7,910 ▲7,497 ▲4,604 [ ▲4,495 ▲109 ] 58,850円 ( +2024 円)
第3週 5,426 ▲9,515 5,466 [ 1,317 4,148 ] 56,825円 ( -116 円)
第2週 12,323 ▲4,440 ▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ] 56,941円 ( +2688 円)
第1週 2,745 ▲3,788 ▲4,402 [ ▲4,803 400 ] 54,253円 ( +930 円)
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。
株探ニュース