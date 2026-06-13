◇W杯北中米大会1次リーグB組 カナダ 1―1 ボスニア・ヘルツェゴビナ（2026年6月12日 トロント）

サッカーW杯北中米大会は12日（日本時間13日）、開催国カナダ（FIFAランク30位）がボスニア・ヘルツェゴビナ（同64位）と1―1のドロー。1点を追いかける後半33分、途中出場のFWラリン（サウサンプトン）が劇的同点弾。3回目の出場にして同国史上初の勝ち点1を獲得し、本拠サポーターを歓喜させた。

開催国カナダが盛り上がりを見せるなか、試合を生中継したDAZNの放送でハリウッドスターが何度もカメラに抜かれ「ライアンレイノルズ見に来てる」「ライアンレイノルズいたやん」「ライアンレイノルズいるのに実況で全く触れられてない」とネット上が騒然。

カナダ出身のハリウッド俳優ライアン・レイノルズが観戦に訪れており話題沸騰。Yahoo!のリアルタイム検索でも「ライアン・レイノルズ」がトレンド上位に急浮上した。

白いシャツにサングラス姿のライアン・レイノルズは客席でファンと記念撮影するなどの“神対応”を見せ、後半33分にカナダが同点に追いつくと近くの観客とハイタッチを交わし喜びを爆発。この様子にネットからは「カッコイイ」「めっちゃ気になる」「凄い喜んでる」といった声が上がっていた。