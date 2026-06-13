「九谷焼」の絵付け作業をする上出梨央さん＝2026年5月、石川県小松市

石川県の伝統工芸「九谷焼」に成形と絵付けの「二刀流」で挑む若手作家がいる。県立九谷焼技術研修所（能美市）を今春に卒業した上出梨央さん（26）＝金沢市＝は、分業が主流の九谷焼の世界では珍しく生地作りと色絵の両方を一人で手がけており、「空想的な物語の世界」を表現しようと励んでいる。（共同通信＝乾真規）

「美しさの中に毒を見いだしたい」。上出さんの作品はただきれいなだけでなく、九谷の絵の具を使い、立体感のある線でリアルに描かれた骸骨や妖怪など不気味なものが度々現れる。死生観や幻想的な物語を表しているのが特徴だ。

多様な技法が魅力の九谷焼では、専門技術の追求と効率性のため、器の形を作る成形と筆での絵付けは分担するのが一般的。上出さんも当初は絵付けをメインとしていたが、購入した生地が自身の絵と合わないことに悩んだ。「自分で作った生地ならイメージに近づける」と考え、成形への挑戦を決めた。

制作時間が長くなったことで日々納期に追われるが、アンモナイトなど古生代の生物を意識した形状の生地に恐竜や始祖鳥をあしらうなど、作品の幅が大きく広がったという。

昨年には約3カ月かけ、ロックギターを弾く閻魔大王、和楽器を演奏する仏をイメージした高さ50センチほどの一対となるつぼを作った。閻魔大王の方には燃える骸骨や餓鬼も描き「死」を、仏の方は縁起物とされる白蛇を髑髏に巻き付けるなどして「生」を表し、六道の世界を形にした。

現在は、11月に金沢市内で開催予定の個展に向け新たな作品の準備を進めている。上出さんは「毎日、制作に没頭できて幸せ。今後は『妖怪のお茶会』など、集めたくなるようなシリーズ作品を展開したい」と意気込んでいる。

上出梨央さんが制作した「死」を表現した閻魔大王のつぼの表（左）と裏（本人提供）