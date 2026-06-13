◇プロ野球セ･パ交流戦 西武3ー0巨人（6月12日、ベルーナドーム）

2試合連続で打撃の援護に恵まれず、黒星がついた巨人の竹丸和幸投手。初めてのベルーナドームのマウンドに「初回、ちょっとマウンドと合わない感じがしたんで、入りが不安定だったんですけど、うまくマウンドとアジャストできて、2回以降は思った通りのボールも多かったかなと思います」と振り返りました。

初回に長谷川信哉選手のタイムリーで先制点を許しましたが、2回からはあまり投げないカーブを投げることで、マウンドにアジャスト。5回まで三者凡退を続けました。6回と8回には味方のエラーも絡み、1点ずつ失いましたが、「エラーだったりは起こるものなので、そんなに気にせず」と、味方の援護を待ち続けました。

しかし、打線が郄橋光成投手らの前に沈黙。1回と9回にダルベック選手が放った2本のみとなりました。竹丸投手は「もちろん、（援護は）ないよりはあった方がいいんですけど、自分ではどうしようもない。2試合とも先制点をとられているので、次は先制点を与えないように投げていけたらいいなと思います」と次回登板への課題を口にしました。