敵地ホワイトソックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地ホワイトソックス戦でスタメンを外れた。前日のパイレーツ戦で13号本塁打を放ったが、7回に左膝の炎症のため代打を送られて途中交代。状態が心配されたが、スタメンが発表されたおよそ30分後、大谷から発信された内容に安堵が広がっている。

日本時間の午前5時過ぎ、ホワイトソックス戦のドジャース・スタメンに大谷の名前はなかった。ところが、ほどなくして大谷はインスタグラムを更新し、ストーリー機能で1本の動画を投稿。日本酒のボトルを模したとみられるぬいぐるみを口に咥え、激しく暴れる愛犬デコピン。しかし、弾みで落としてしまった。「ボトッ」と床に落ちた音が聞こえ、急にシュンとした顔になった。

なんともほほえましい内容。スタメン外となり状態が心配された直後だったが、この投稿にファンも少しは落ち着くことができそうだ。X上には「ファンに心配要らないよって言いたくてデコピン投稿くれてると思う」「『ロバーツに大事を取らされただけや、心配すんな』ってことなのかと思っとく」「デコピンのストーリー上げてるから大丈夫かな(?)」と真意を深読みする声が相次いだ。

また、デコピンの元気な様子に「荒ぶるデコピンかわよ」「お酒瓶ぶんまわしてかわいいね！」など癒されるファンも多かった。



（THE ANSWER編集部）