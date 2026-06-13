「いたたた（泣）」孫の『お宮参り』に参列したら、身体がボロボロに！？ そのワケは

孫の誕生はとっても喜ばしい出来事です。そのためつい舞い上がり楽しい面や可愛い面ばかりに目が行きがちです。筆者の知人も孫の誕生を喜んでいたうちの1人だったのですが、楽しみにして迎えたお宮参りの日に予想だにしない悲劇が待ち受けていたんだとか。

孫の誕生

息子夫婦の間に子どもが誕生しました。

産後、一度は産院に出向き孫に会わせてもらったのですが、その後はお嫁さんが里帰りしていたこともあってなかなか会える機会が訪れず、次に会えることになったのは生後1か月以上経ったお宮参りの日です。

今日はそのお宮参りの日の出来事をお話しします。

久しぶりに会った孫

当日、息子家族とは祈祷をおこなっていただく神社で直接待ち合わせ。

1か月以上ぶりに会った孫は、息子に抱かれて登場しました。



会ってすぐ「抱っこする？」と聞いてくれたのですが、孫は息子の抱っこで寝ていたので、顔を覗くだけにして抱っこは遠慮しました。

それから祈祷をしてもらうため神社の中へ入り、スタスタと一人椅子に座ったのですが……。

息子夫婦から「お宮参りでは父側の祖母、つまり母さんに抱いてもらって祈祷してもらうのが一般的みたいだから、祈祷の間抱っこお願い」と言われ、孫を抱くことになりました。