14日放送『となりのスゴイ家』＝千葉県八千代市の外観（C）BSテレ東

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　お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜　後9：00〜）が14日放送される。今回は「屋上までひとつながりの家」が登場する。

【スゴイ家】そんな工夫が！窓がへこんでいる小上がり

　田中と遼河が訪れたのは千葉県八千代市。2025年築、木造2階建て、敷地面積は84.9平方メートル、15.4坪の家だ。夫婦と小学生3人の5人暮らしだ。外観からは窓がへこんだような場所もある。

　3帖の玄関は広めな構造に。土間収納は床を下げて物が出し入れがしやすくなっている。入ってすぐに手洗い場があり、トイレも近くにある。

　階段の踊り場には、子どものスタディースペースがある。3人分のカウンターがあり、ここで勉強ができる。

　LDKは15.4帖。階段を生かして大空間となっている。アールの垂れ壁でゆるくゾーニングをしている。

　小上がりは4.5帖。掘りごたつがあり、動かせば収納もでき、フラットになる。

　外観から、窓がへこんでいたのはこの小上がりの部分。へこませた理由については建ぺい率が収まるためだという。

　小上がりの上には3.8帖の塔屋が。敷地面積が8分の1以内であれば、階数や高さの算定から除外されるというルールの範囲で設計した。

　その先にある屋上はルーフバルコニー。ここにも窓を設置しており、リビングが見える構造となっている。

　キッチンは、75センチ幅の広々としたガスコンロにしている。パントリーには妻のスペースもある。

　脱衣室兼お風呂場では、乾燥機も置いている。洗面台では2つの蛇口を用意しており、天窓も設置している。

　1階は、夫の寝室。ベッドの幅に合わせた。隣にある3帖のクローゼットは共用でまとめた。子ども部屋は3部屋もある。

　気になる建築費は4200万円。工夫とメリハリでコストカットしたという。

　番組では「借景の緑に臨む家」も放送される。