Aぇ! group佐野晶哉、狙いが定まらず大混乱 ACEes佐藤龍我は“10歳差”妹との心配エピソード披露
4人組グループAぇ! groupの佐野晶哉が、13日放送の日本テレビ系バラエティ『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』（後7：56〜8：54）に出演。人気企画「日本全国 道の駅伝」に登場し、山形県の道の駅で1位予想に挑戦する。
【写真】スタジオ登場！片手ハートを作る佐藤龍我
佐野は、第13走者・小泉孝太郎からタスキを受け取り、山形県大江町にある「道の駅おおえ」で1位予想に挑戦。店内でまず目に留まったのは、米。すべての品目をまとめ集計と聞いた佐野は、すぐさま1位ではないかと予想する。さらに、今が旬の大きなタケノコに、さまざまな品種のリンゴも登場。“星の金貨”という気になる名前のリンゴを試食した佐野は、「ありえんくらい甘いぞ！」「これは人気ちゃうか？」と目星を付ける。
数々の名物グルメに佐野の試食は止まらない。レストランでは、山形市が全国消費額1位を誇るラーメンを試食。あまりのおいしさに「これか！」と、またも1位予想を変更する。さらに、全国有数の産地であるスモモを使っているという、道の駅名物・ソフトクリームも試食した佐野は、「あーうまい！」「行くか！」と、またも惑わされる事態に。果たして佐野は1位を当てることができるのか。
スタジオでは、俳優・木村多江や、ACEes・佐藤龍我、＝LOVE・高松瞳（※高＝はしごだか）らが1位予想に挑戦。自分の好きな食べ物を1位予想する高松に、価格をヒントに1位を決める佐藤。木村は、「実は夫が山形出身なんです」と明かし、「小さい頃から食べていたのではないか」とある名物を1位に指名する。
「日本列島 ダーツの旅」は、宮城県村田町へ。御年88歳、79歳、70歳の三兄妹は、いまだに年に何回も一緒に旅行するという仲よしぶりをみせる。特に真ん中の妹は兄に対し「なんでも解決してくれる」「生かしておかないと」と絶大な信頼を寄せているが…。これを見ていた佐藤は、「僕も妹がいて、10歳年が離れているんです」と、ある心配を口にする。そのほか、小学生のときにあるスポーツで日本一になった男性や仲よし夫婦などのさまざまな街人との出会いに、スタジオ中が温かな空気に包まれる。
【写真】スタジオ登場！片手ハートを作る佐藤龍我
佐野は、第13走者・小泉孝太郎からタスキを受け取り、山形県大江町にある「道の駅おおえ」で1位予想に挑戦。店内でまず目に留まったのは、米。すべての品目をまとめ集計と聞いた佐野は、すぐさま1位ではないかと予想する。さらに、今が旬の大きなタケノコに、さまざまな品種のリンゴも登場。“星の金貨”という気になる名前のリンゴを試食した佐野は、「ありえんくらい甘いぞ！」「これは人気ちゃうか？」と目星を付ける。
スタジオでは、俳優・木村多江や、ACEes・佐藤龍我、＝LOVE・高松瞳（※高＝はしごだか）らが1位予想に挑戦。自分の好きな食べ物を1位予想する高松に、価格をヒントに1位を決める佐藤。木村は、「実は夫が山形出身なんです」と明かし、「小さい頃から食べていたのではないか」とある名物を1位に指名する。
「日本列島 ダーツの旅」は、宮城県村田町へ。御年88歳、79歳、70歳の三兄妹は、いまだに年に何回も一緒に旅行するという仲よしぶりをみせる。特に真ん中の妹は兄に対し「なんでも解決してくれる」「生かしておかないと」と絶大な信頼を寄せているが…。これを見ていた佐藤は、「僕も妹がいて、10歳年が離れているんです」と、ある心配を口にする。そのほか、小学生のときにあるスポーツで日本一になった男性や仲よし夫婦などのさまざまな街人との出会いに、スタジオ中が温かな空気に包まれる。