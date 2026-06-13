子猫に優しく接するシェルティさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で66万7000回再生を突破し、「優しくて涙が出る」「気遣いの塊」「天使と天使が写っている…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：一時的に猫を預かることに→家にいた犬が『大好きなぬいぐるみ』を…尊すぎる『思いやりに溢れた光景』】

ぬいぐるみをあげた相手とは…

TikTokアカウント「mofumofumay」の投稿主さんは、シェルティの『メイ』ちゃんとの日常を紹介しています。

ある日、メイちゃんはおもちゃ箱の前へ向かうと、お気に入りのぬいぐるみをくわえて持ってきたそうです。そして部屋の中央まで歩いていき、おもむろにポトン。まるで誰かのために用意したかのような行動だったとか。

その視線の先にいたのは、小さな子猫でした。実は前日、投稿主さんは一時預かりの子猫を迎えたばかり。慣れない環境に戸惑っているのか、子猫は少し緊張した様子を見せていたそうです。そんな新入りの存在を気にかけるように、メイちゃんは挨拶をしてあげたのでした。

細かな気遣いを忘れない

しばらくすると、メイちゃんは再びおもちゃ箱へ。今度は別のお気に入りのぬいぐるみを持ってきたそうです。しかし子猫は興味はあるものの、まだ警戒心が残っていてなかなか近づけません。

するとメイちゃんは考えた末に、ぬいぐるみを子猫の近くへポイッ。まるで「これで遊んでいいよ」と伝えているかのようだったとか。

メイちゃん自身はとても嬉しそうな表情を浮かべながら、子猫の様子を見守っていたそうです。大切な宝物を惜しみなく差し出す姿からは、緊張している子猫を安心させたいという優しさが感じられます…。

優しさあふれる姿にホッコリ

やがて子猫は勇気を出して、そっとぬいぐるみに近付きます。その様子を見たメイちゃんは、子猫を怖がらせないよう少し離れた場所へ移動。物陰から静かに見守ることにしたそうです。すると子猫は安心したのか、ぬいぐるみに寄り添いながらフミフミを始めました。

その光景を見届けたメイちゃんは、さらにもうひとつのぬいぐるみをプレゼント。まるで「もっと使っていいよ」と言っているようだったとか。

自分のお気に入りを分け与え、相手の気持ちを考えながら距離を取るメイちゃん。その思いやりに満ちた行動は、多くの人の心を温かくし、見ているこちらまで幸せな気持ちにしてくれるのでした。

この投稿には「あああもういい子すぎる…」「心臓がキュン死する」「私も飼ってもらっていいですか？」などさまざまなコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「mofumofumay」には、メイちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mofumofumay」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。