動物病院にごはんをもらいにきた飼い主さん。しかし、到着した場所を見て、わんこがこの世の終わりを見たかのような反応に！？あまりにも怖がる姿は、SNSで9万4000回再生され、「病院怖かったね」などの声が寄せられています。

【動画：『ごはん買いに来ただけだよ』車に乗っていた犬→到着した場所が『病院』で…この世の終わりのような光景】

ごはんを受け取りに来ただけなのに…

TikTokアカウント「@chiku_1623」さまは、マルプーの「ちくわ」くんの日々の様子を投稿されているアカウントです。

この日は、ちくわくんを助手席に乗せて、動物病院へドッグフードを受け取りに来たという飼い主さん。ただ、ドッグフードを受け取りに来ただけなのですが、病院前に到着した途端、ちくわくんの様子が一変！

まるで恐ろしいものを見るかのように体が硬直し、そのまま小刻みにブルブルと体を震わせ始めたのだそう。

さらに、息を吐くかのように、悲痛な声を絞り出して鳴き出したというちくわくん。まさに、「恐怖」「絶望」という言葉がしっくりくるような反応だったのだとか。

この世の終わりを見たかのような反応

もちろん、この日は診察も注射もありません。しかし、ちくわくんにとって「病院＝怖いところ」というイメージが定着してしまっているのでしょう。

「どうしよう、どうしよう」と声が聞こえてきそうなほど、焦り、シートの下へと隠れようとするちくわくん。

あまりの緊張感に、顔はこわばり、体は全身がブルブルと震えていたそうです。

感情豊かなちくわくんが話題に

最後は逃げることを諦め、ただただこの世の終わりに絶望し、助けを求めるかのようなターンへと入ったちくわくん。

唇を震わせながらも「ワッワッワッ」と声にならない声を出す様子は、なんとも悲痛で切ない姿なのでした……。

もちろん、この日は診察や注射はないので、ドッグフードをもらったらそのまま帰宅したちくわくん。きっと安心して拍子抜けしたことでしょう！

そんなちくわくんの様子には、「病院分かるんだ～」「かわゆいですね」「うちのトイプーも全く同じ感じですw」などの声が殺到しました。

普段のちくわくんは、とっても甘えん坊。そんなちくわくんの日常は、TikTokアカウント「@chiku_1623」さまで紹介されています。

ちくわくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@chiku_1623」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。