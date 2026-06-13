41歳の“英雄”C・ロナウドはもう不要か 問われる大スターの“存在価値” 代表選考に疑義の声も「彼の出場はむしろ呪い」【W杯】
いまだ絶大なカリスマは健在のC・ロナウド。だが、その実力が疑問視されている(C)Getty Images
41歳となった英雄は、再び輝きを放てるのか。現地時間6月11日から開幕した北中米ワールドカップ（W杯）に参戦するポルトガル代表FWのクリスティアーノ・ロナウドに熱視線が注がれている。
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2006年のドイツ大会でW杯初出場を飾って以来、5大会に渡ってポルトガルをけん引してきたC・ロナウド。かつては絶対的な大黒柱であった彼もキャリアの晩年を迎え、ピッチ上における影響力にも陰りが見え始めている。
極端にレベルが落ち込んだわけではない。22年12月に世界を震撼させたサウジアラビアのアル・ナスル移籍後もハイパフォーマンスを維持しているC・ロナウドは、2025-26シーズンに公式戦37試合で30ゴールを記録。欧州トップリーグではないとはいえ、図抜けた得点感覚を発揮している。
とはいえ、やはりフィジカル強度は最盛期とは比べ物にはならない。実際、現地時間6月10日に行われたナイジェリア代表との強化試合では、64分間のプレーで相手GKとの1対1を含む4度の決定機を決めきれず……。母国紙『Record』でも「数年前なら確実にゴールだった」と指摘された。
現代表はフランシスコ・コンセイソンやラファエル・レオンなど若手アタッカーの台頭も著しい。ゆえにC・ロナウドが本当にレギュラーとして必要なのかどうかは、国際的に疑問を呈されている。英紙『The Guardian』は「今のロナウドは、かつての彼ではない」と断言。ピッチ上でのプレーレベルの低さを憂いた。
「空中戦では依然として健在で、多くの場面で決定力は健在だ。しかし、彼の影響力はますます狭まっている。試合中はほとんど動けず、かつて彼を偉大たらしめた爆発的なパワーも失われている。今シーズンの彼はサウジ・プロリーグでの優勝に貢献したが、それは実力を証明するものではない。むしろリーグのレベルの低さを露呈するものだ」
さらに「ロナウドのワールドカップ出場は、祝福というよりむしろ呪いである」と断じた同紙は、稀代のスターに対する依存が「チームの足かせになる」とシビアな見解を記してもいる。
「危険なのは、ロナウドの存在によって、ポルトガルの才能あふれる若手たちが真に才能を開花させる機会を奪われてしまう可能性だ。彼が41歳にして驚異的なコンディションを維持していることは疑いようがなく、また、ポルトガルが彼を除けば、エウゼビオ以来、世界クラスのセンターフォワードを輩出していないという指摘も間違いではない。しかし、その動きの鈍さが足かせとなり、機動力のあるFWがより良い選択肢となる時期はもう訪れている」
現代サッカー界で抗い続けてきたスーパースターは、このまま落ちていくのか。それとも批判を吹き飛ばす輝きを放つのか。現地時間6月17日のコンゴ代表との大会初戦から、そのパフォーマンスは興味深く見守りたい。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]