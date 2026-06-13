「不規則・不摂生という言葉通りの生活でした」。ブラック企業に勤め、終電で帰るのが当たり前の生活。唯一のストレス発散は「食べること」だったのんさん（＠non_110kg）。心身を壊して引きこもりがちになった女性が自らを再び奮い立たせたのは父の病でした。

【写真】父の病から「健康になりたい」と大変身を遂げたのんさんの今「同一人物とは思えない！」（13枚目/全14枚）

当時はつらさを埋める感覚でお腹を満たした

110キロのころはひとりで3合のごはんもペロリと食べていた

── 自身の経験からダイエット情報を発信しているのんさんですが、以前は体重が110キロもあったそうですね。…ちょっと、いまからは想像がつきません。

のんさん：「不規則・不摂生」という言葉通りの生活を送った結果です。社会人として入社した会社がブラック企業で、帰宅は毎日、終電が当たり前。そのストレスを解消するために、たとえばファミレスで数人前のオードブルセットをデリバリーしてひとりで食べたり。ご飯も1食3合をたいらげていました。

── ストレスの解消方法は「食べること」しかないという方は多いと思います。まして終電帰りであればなおさらです。

のんさん：そうですね。当時はつらさを埋めるような感覚でお腹いっぱい苦しくなるまで食べ、結果としてどんどん太っていきました。最終的には、心身を壊してしまって。会社を辞めて転職し、今度は在宅ワークの仕事に就きました。

すると、外出する必要がなくなったんです。仕事も買い物もオンラインですむし。娯楽もゲームやSNSがある。太って着られる服もないし、給料も高くないので友達とも遊びに行けない。それに、外に出れば他人の目線が気になるので、「それなら家でひっそり生きたほうがラクだな」と考えるようになりました。

── 引きこもりのような生活だったのですね。ただ、3年ほど前にお父さんが倒れたことにより、価値観が変わったそうですね。

のんさん：ある日、夜勤の仕事から帰ってきた父と入れ違いでリビングに入ると、家具や服が泥棒が入ったようにめちゃくちゃになっていました。これはおかしいと感じてすぐに父のところに行き話しかけてみると呂律が回っていませんでした。それで救急車を呼んだところ、脳梗塞と診断されて。私の家族はみんな太り気味なんですが、特に父は肥満で血圧も高く、お医者さんから「気をつけないと、危ないよ」と注意されていたんです。

搬送された病院で「治らなかったら仕事はできなくなる。車椅子生活になるかもしれない」と説明を受けました。父はいつも明るくはつらつとした人だったのですが、その言葉に父は呆然としていて…。それまでに見たことのなかった、父のうつろな表情は今も忘れられません。

顔の半分が麻痺してしまい、うまく話せなくない父の姿を見ていたら私もとても怖くなりました。父が倒れたことを迷惑だとはまったく思いませんでしたが、「私が太ったままでいたら同じように倒れて大好きな家族に迷惑をかけてしまうかもしれない」という危機感が生まれました。それまで「ラクなほうへ」と逃げてきた自覚があったので、人生で1度くらいは努力してみてもいいんじゃないかと減量を決意したんです。

「1日ひとつだけ健康にいいこと」を

── 当時、のんさんは健康面での問題はありませんでしたか？

のんさん：血圧が150を超えていて心臓の辺りが痛むことがありました。でも、病院を受診しても「血圧が高いから薬を飲みましょう」「脂肪で内臓が圧迫されているからです」と言われるだけで、減量を勧められることはなかったんです。家族や知人からは「やせたほうがいい」と言われることもありましたが拒絶していました。

── それまでダイエットしたことはありましたか？

のんさん：エアロバイクでの運動や短期間ダイエットなどを試してみたことがありましたが全然続かなくて。もともとズボラで、さらにADHDで衝動性があり、興味があることはすぐにやらなくては気がすまない特性もあるんです。そのため、運動よりも結局ゲームなどの娯楽に流されていました。その失敗をもとにダイエットの鍵は「継続」だと考えて、目標体重は決めず「健康になる」「続ける」を目指しました。

── ダイエットすると決めたら、減量の目標を決める人が多いですよね。

のんさん：体重って思い通りには落ちないし、「何か月で何キロやせる」と数字を決めるとプレッシャーになって挫折してしまうと思ったんです。一度にあれもこれも改善することは無理だと思い、まずは1日ひとつでも体にいいことをしたらOKということにしていました。そのために、人の体の仕組みや健康になるうえで何をしたらいいかを調べることから始めました。

── 1日ひとつならできそうな気がします。最初にどういったことから改善したんでしょうか？

のんさん：睡眠です。当時は、在宅ワークだったことに甘えてとにかく睡眠時間がめちゃくちゃで…。夜通しゲームをしたら朝4時に寝て就業時間の9時ギリギリに起床。昼休みの1時間も寝る、という生活だったんです。でも、健康について調べるなかで睡眠不足が暴食につながるということを知り、24時までに就寝、7時に起床と決め、時間になったら眠くなくてもとにかく布団に入るようにしました。

「きちんと睡眠をとる」って、普通に生活している方からしたら当たり前のことですよね。でも、ダメダメだった当時の私には「これなら自分にもできる」と自信をつける、とてもいいステップになりました。

意志が弱い人には弱い人なりの工夫がある

── 睡眠の次は運動、その次は食事の改善という順で取り組まれたそうですね。

のんさん：運動はひとりだとサボってしまうので、友達とオンライン通話をしながら毎晩数分だけストレッチする約束をしてもらいました。最初は2分から始めて、だんだんと時間を増やして、慣れたら筋トレなどを追加してステップアップしました。

食事はカロリーを1日の適正値に抑えることを意識し、それができるようになったら次は栄養バランスを考えるという段階を踏みましたね。

生野菜、メインのおかず、味噌汁、ご飯と夕飯のメニューを定番化した

── ダイエットを継続するのにはモチベーションも大事だと思います。なにか工夫はしていましたか？

のんさん：本を読んで知ったのですが、モチベーションってゼロからは生まれず、ほんの少しでも行動することで生まれるものらしくて。その一歩を踏み出すために「スモールステップ」という小さな仕掛けを作るのが大切なんだそうです。

それで、ヨガマットを部屋に敷きっぱなしにしてすぐにストレッチできるようにしたり、YouTubeのエクササイズ動画のURLを抜き出してデスクトップに貼ってアクセスできるように環境を整えました。仕組み化を進めたおかげで、「今日もやろう」という気持ちに自然となれました。

── 少しずつ改善を重ね110キロから49キロ減量し、61キロになったのんさん。生活が大きく変化したと思います。

のんさん：血圧も正常値になりましたし、外出しても人の目が気にならなくなりました。「頑張ったね」って自分を褒めてあげたいんですが、今も本当に意志が弱いんですよ。気を抜けばリバウンドしてしまうし、スマホを触って時間が溶けてしまうときもあります。

ダイエットの成功例を見ると「これだけやせたのは、この人の意志が強いからだ。自分にはできない」と考えてしまいますが、成功した人みんながみんな意志が強いわけではないんですよね。意志が弱い人には弱い人なりの工夫があるんです。それが私にとっては習慣化でした。

SNSには「乱れていた生活が普通の生活になっただけじゃん。何がすごいの？」というメッセージが届くことがたまにあります。おっしゃる通り、まともな生活ができていない人間だったので耳が痛いです。でも「引きこもっていたのんさんがここまで頑張った姿に励まされる」と言ってくださる方もいらっしゃるので、SNSでの発信によって私の経験が誰かの役に立ったらいいなと思っています。

取材・文：阿部祐子 写真：のん