連覇を目指すアルゼンチン代表は１２日、カンザスシティーで行われる１次リーグ第１戦アルジェリア戦（１６日）に向け、当地でトレーニングを行った。２００人近い報道陣が大挙する中、ＦＷメッシはボール回しなどで軽快な動きを披露。７試合で７ゴール３アシストをマークし、大会ＭＶＰを獲得した前回大会に続く躍動へ、順調な仕上がりを見せた。

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アルゼンチンの宿泊するホテルが“観光地化”し、周囲に多くのサッカーファンが駆けつけている。

ベースキャンプ地のカンザスシティーにある「オリジンホテル」は、５階建てと比較的コンパクトな宿舎だが、アルゼンチン代表はこれを丸々一棟貸し切りに。施設一帯を金網の柵で囲い、一般客の立ち入りを完全ＮＧとしている。

アルゼンチンは王者の威厳を示すかのように、ホテルの壁面にメッシの超巨大フラッグ２枚を掲出。厳重な警備により中に立ち入ることはできないものの、周囲にはスマホのカメラを宿舎に向けるサポーターが多く集まっている。

なお、メッシは「２０２０号室」に滞在している。これは優勝したカタール大会での部屋番号と全く同じだという。史上初となる６度目のＷ杯に臨み、大会中の６月２４日に３９歳を迎えるメッシ。元ドイツ代表ＦＷクローゼが持つＷ杯最多得点記録（１６点）まで、あと３ゴールに迫る。