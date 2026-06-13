俳優の中村玉緒さんが、6月9日に肺炎のため亡くなったことを12日、所属事務所が発表しました。86歳でした。

俳優やバラエティータレントとしてお茶の間の人気者となった玉緒さん。私生活では、『座頭市』などで知られ数多くのスキャンダルでも世間を騒がせた名俳優・勝新太郎さんを、妻として献身的に支えました。日本テレビに残る記録から、夫婦の絆を振り返ります。

■共演をきっかけに距離を縮める「恋は本当に初めてでした」

2人は映画『不知火検校』での共演をきっかけに1962年に結婚。

1993年に出演したトーク番組で玉緒さんは、交流をもつようになったころの勝さんの印象について「人がいいというか、でもそのときの印象は二枚目ですごく優しくて…平凡ですふつうに」と明かしました。

交際の前に勝さんの方から好意を伝えられたといい「私は生まれて初めて、ドキドキってした恋は本当に初めてでしたから」と振り返っていました。

■12億円の負債 声を詰まらせながら会見

豪快な性格だったことで知られる勝さん。1981年、自身が設立した『勝プロダクション』が12億円の負債を残し倒産してしまいます。

その際、玉緒さんは記者会見を行い、状況を説明しました。

記者から、勝さんの自由奔放な性格について問われると「私は勝新太郎という俳優は好きです。一生懸命、分かってついてきたつもりです。それが妻として良かったのかどうか、いま分かりません」と声を詰まらせながら回答する場面も。

玉緒さんは「今回は頑張って2人でやっていかなくちゃいけない」と決意を明かし、離婚の可能性について聞かれたときには、報道陣にまっすぐに目を向け「考えません」と即答しました。

翌年『勝プロダクション』は、玉緒さんが社長となり『勝プロモーション』として再起。記念パーティーで勝さんは「この人のおかげによって俺は現在があるんだなっていう心を持てた」と玉緒さんへの感謝を伝えていました。

■最愛の夫との別れ「どういうことになるのかと自分が分からない」

波乱万丈な人生を送る勝さんを、支え続けた玉緒さん。そして1997年、勝さんは下咽頭がんのため65歳で亡くなりました。

告別式で玉緒さんは「もう一度生まれ変わっても勝新太郎と結婚したい、そういう人でした」と明かし、「まだ一緒のような気がするのと、今晩夜自宅へ帰ったときに、もう…病院に行く日がないのだなと」と、自身に言い聞かせるように話し、さらに「思い出っていうか、毎日毎日、いつも後ろでせかされておりましたので、明日から、せかされる人がいないので、どういうことになるのかと自分が分からない…」と、悲しみを語っていました。

■勝さんのいない生活に「朝がとっても怖い」

勝さんとの別れの後も、テレビなどで愛を語っていた玉緒さん。

亡くなってから5年後に出演したトーク番組では「朝がとっても怖いです」と明かし、「朝ね、ふっと起きた時にいつもなんかこう、またややこしい人生が始まるなというふうに思うけれど、主人がいると、あっ、こんなことしてらんない。今日、なにするかなって。それがなくなっているわけですよ」と切なさを吐露。

続けて「まぁ子どもたち2人がいますから、いま子どもたちのことに、頑張ろうと思っていますけど。あ、そうだ、いないんだ。っていうところから始まっています、毎日。でも頑張らなくちゃいけないって」と母としての覚悟を明かしている場面もありました。

2013年、勝さんの十七回忌を偲ぶ会では、「きょう皆さんに、“いい男だ”とか言われると、改めて勝新太郎の妻で幸せだった」と振り返っていました。

■インスタグラム最後の投稿は笑顔の2ショット

玉緒さんは晩年、自身のインスタグラムで日常や仕事での様子を報告していました。

最後の投稿となったのは2022年7月4日。投稿されたのは、勝さんが玉緒さんの肩を抱き、笑顔の2人が写っている写真でした。