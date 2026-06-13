静岡茶×セブン‐イレブンの贅沢フェア開催！限定おむすびやスイーツ全7品

静岡県産一番茶100％の静岡茶を使用した特別企画「静岡茶フェア」が、2026年6月9日（火）より静岡県内のセブン‐イレブンでスタートします。お茶の香りやほろ苦さ、旨みを活かしたおむすびやパン、スイーツなど全7商品が登場。地元食材の魅力を発信する「地産地消」の取り組みとして実現した今回のフェアでは、静岡茶ならではの豊かな風味をさまざまな形で楽しめます♡

静岡茶の魅力を味わう限定フード

混ぜ飯おむすびお茶漬け風ごはん 静岡茶使用



価格：168円（税込181.44円）

静岡県産茶葉を混ぜ込んだご飯に、海苔やかつおの旨みを合わせた風味豊かなおむすび。お茶漬けのような上品な香りが広がります。

販売エリア：静岡県

静岡茶クリームの焼きチョコデニッシュ



価格：188円（税込203.04円）

静岡茶クリームをトッピングしたデニッシュ。焼きチョコレートの甘さとお茶のほろ苦さが絶妙にマッチした一品です。

販売エリア：静岡県・山梨県

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お茶スイーツ好き必見のラインアップ



お茶香るしっとりケーキ 静岡茶使用



価格：178円（税込192.24円）

しっとり食感の生地からお茶の香りがふんわり広がる上品なケーキです。

販売エリア：静岡県・山梨県

とろけるティラミス 静岡茶使用

価格：280円（税込302.40円）

なめらかなティラミスムースにホワイトチョコレートを合わせた贅沢なスイーツ。和と洋が融合した味わいが楽しめます。

販売エリア：静岡県・山梨県

濃いお茶もこ 静岡茶使用



価格：240円（税込259.20円）

もっちりしたシュー生地に、お茶の旨みや渋みを凝縮したクリームとソースをたっぷり詰め込みました。

販売エリア：静岡県

静岡茶仕立てのどら焼 葛もち入り



価格：240円（税込259.20円）

静岡茶ムース、葛もち、粒あんを挟んだ和スイーツ。もちもちとした葛もちの食感がアクセントです。

販売エリア：静岡県

静岡茶仕立てのコロコロようかん



価格：270円（税込291.60円）

一口サイズで食べやすいお茶ようかん。付属のホイップクリームを添えることで味わいの変化も楽しめます。

販売エリア：静岡県

地産地消から広がる静岡茶の未来

セブン‐イレブンでは、地域の優れた食材を活用する「地産地消」に積極的に取り組んでいます。

今回のフェアも、お茶農家の減少や生産量の低下という課題を抱える静岡茶の魅力を広く発信するために実現しました。

品質と技術にこだわった静岡県産一番茶を使用することで、お茶本来の香りや旨みを存分に味わえる商品が誕生。普段お茶を飲む機会が少ない方にも、静岡茶の新たな魅力を発見できる機会となりそうです。

静岡茶の美味しさを気軽に楽しもう

セブン‐イレブンの「静岡茶フェア」は、おむすびからパン、スイーツまで幅広い商品で静岡茶の魅力を楽しめる注目企画です。香り高い一番茶を使用した全7商品は、それぞれ異なる味わいが楽しめるのも魅力。

期間限定のため、静岡県や山梨県を訪れる予定のある方はぜひチェックしてみてください♪静岡茶の新しい美味しさに出会えるはずです。