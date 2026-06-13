◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテ 3x-2 DeNA(12日、ZOZOマリン)

二夜連続のサヨナラ勝利としたロッテ。お立ち台には、プロ初のサヨナラタイムリーを放った山本大斗選手があがりました。

第一声「よっしゃー！」と声をあげ、笑顔をはじけさせた山本選手。前日のサヨナラ勝利の際は、ネクストバッターズサークルから佐藤都志也選手の決定打を見つめており、「まさか今日、僕がその場面になると思わなかったので、ここはヒーローになろうと思って打ちました」と振り返ります。

続けてファンに向けても「個人としても今あんま結果出てなくて、すごいツラいんですけど、いつもファンの方のメッセージだったり、声援が力になってます」と感謝。「明日からも絶対勝つんで、応援きてください。ありがとうございました！」と呼びかけました。

試合後の取材では、「熱くなってるし、打ちたいし。絶対体振るんで、よりコンパクトにいきました」とサヨナラの打席を振り返った山本選手。

ここ最近は、途中出場からの守備固めと1打席のみの起用が続いており、「悔しかったし、自分がなかなかチームの力になれてないと思ってた」と口にします。そんな中、試合終盤に訪れる1打席には「そこに全集中して、最高の準備して1打席を迎えるようにしてました」とコメント。続けて「いいピッチャーも出てくるんで、その中でのいきなりの1打席目はめっちゃ難しいですけど、そこで結果を残さないとレギュラー取れないんで」とし、「こういう場面で打てたのは自分の中でよかったです」と安どの表情を見せました。

試合後、サブロー監督も「今年相当苦しんでるんで、いい薬になったと思います」と山本選手の一打に目を細めました。