◇W杯北中米大会1次リーグB組 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1―1 カナダ（2026年6月12日 トロント）

サッカーW杯北中米大会は12日（日本時間13日）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（FIFAランク64位）が開催国カナダ（同30位）と1―1のドロー。先制するも勝ち点3を逃すことになったが、Yahoo!のリアルタイム検索では「コラシナツ」がトレンド1位に急浮上。チームのピンチを救った神懸かり的プレーが絶賛された。

試合は前半21分、セットプレーから先制に成功。右CKからニアサイドのDFコラシナツ（アタランタ）が頭で後方へ流し、FWルキッチが頭で押し込みゴール。“真っ赤に染まった”スタジアムが静まりかえるなか、数少ないボスニア・ヘルツェゴビナ代表サポーターの歓喜の声が響き渡った。

そして後半8分、相手の華麗な崩しからピンチを迎えたがDFコラシナツがファインプレー。DFラレア（トロント）のシュートを味方GKが止められずゴール目前だったが体を張ってスーパークリア。ボールはクロスバーにも救われゴールを死守する場面があった。

このプレーにネット上から「神クリアすぎ」「さすがや」「さっきのプレーは凄かった」「神ディフェンス」と絶賛の嵐。中には「今大会ベスト守備の可能性ある」「大会のハイライト映像として使われそうなスーパークリア」「狙っても2度とできないプレー」「はやくも今大会の名シーン入り」などといった様々な声が上がるなど反響を呼んだ。