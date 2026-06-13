九州・沖縄の建設業売上高が過去32年で最大規模に「防衛特需」と「半導体」が牽引

東京商工リサーチ福岡支社は、第40回となる「2025年 九州・沖縄地区 建設業売上高ランキング」を発表しました。

九州・沖縄に本社を置く建設業のうち、売上高50億円以上の企業を対象とした調査から、地域経済を牽引する建設業界の「今」が見えてきました。

過去32年で最大の売上高 年商５０億円以上は157社に

資材価格や人件費の高騰が話題となる建設業界ですが、九州・沖縄地区の業績は好調です。

全体の業績を示す主な数字は以下の通りです。

売上高合計は2兆5,464億円となり、前年比で1,391億円（5.7%）増加しました。 この売上規模は、1994年以降の過去32年間で最大の記録です。

年商50億円以上となった企業数は157社で、前年から13社増加し、過去27年間で最多となりました。

利益金額の合計も1,177億円（前年比16.8%増）となり、6年連続のプラス成長です。

売上高トップ5：クラフティア（旧・九電工）が40連覇

売上高の上位5社は以下の通りです。

【1位】(株)クラフティア （福岡市・ 総合設備工事） 398,602（百万円） 【2位】 若築建設(株) （北九州市・総合建設） 83,636（百万円） 【3位】松尾建設（株）（佐賀市・総合建設） 82,014（百万円） 【4位】西日本プラント工業（株）（福岡市・発電所建設）77,535（百万円） 【5位】西部電気工業（株）（福岡市・電気通信工事）57,705（百万円）

なぜ好調？「防衛」と「半導体・再開発」が牽引

好調の理由は、大きく分けて「公共投資」と「民間投資」の2つの柱にあります。

防衛関連の大型公共工事では、 沖縄県のキャンプシュワブ建設や、鹿児島県・馬毛島の自衛隊基地建設など、防衛力強化に伴う長期の大型インフラ整備が影響しています。

次に、九州地域で進む大型の半導体工場の建設や、福岡市などの都市再開発プロジェクトによる設備投資需要が売上を押し上げています。

特に沖縄県の伸びが顕著で、県別の売上高合計は初めて3,000億円を突破し、2年連続で過去最高を更新しました。

今後の懸念材料は「中東情勢」と「金利引き上げ」

今後も防衛力強化や半導体関連の需要は底堅く続くと見込まれていますが、不安要素がないわけではありません。

東京商工リサーチでは、「イランとアメリカの衝突の影響で、ナフサやシンナーなどの化学製品の不足が建設業界を直撃している。状況次第では、工事の中止や延期が発生するリスクがある。

また、6月に予定されている日本銀行の金融政策決定会合で“政策金利の引き上げ“が行われた場合、民間を中心に建設投資にブレーキがかかるおそれもある」と分析しています。

【２０２５年 九州・沖縄地区建設業売上高ランキング（年商５０億円以上）】下に画像で掲載しています。

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