ファッションサブスクサービス「アナザーアドレス」が虎ノ門ヒルズに期間限定店をオープン

大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービス「アナザーアドレス（AnotherADdress）」が、虎ノ門ヒルズ内「Glass Rock Gallery」に期間限定ストアをオープンする。営業開始日は6月24日。

【画像をもっと見る】

アナザーアドレスは、2021年3月にサービスを開始。百貨店業界初のファッションサブスクリプションサービスとして注目を集めた。当初はウィメンズのみのラインナップだったが、2023年にメンズ、2024年にはアートの取り扱いを開始し、カテゴリーを拡充。現在ブランド数は460を超え、インポートでは「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」や「マルニ（MARNI）」、ドメスティックでは「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」や「ビューティフルピープル（beautiful people）」「アドーア（ADORE）」などのブランドを揃えている。

期間限定ストアは、コレド日本橋への出店に続く今年2店舗目。アナザーアドレスで取り扱うデザイナーズブランドやアナザーアドレスが手掛けるアップサイクルブランド「ReADdress」のアイテムから約250点を厳選し展示する。そのほか、展示アイテムの試着やスタイリング相談、予約制の有料パーソナルスタイリングといったサービスを提供する。

空間デザインは、地球中心デザイン研究所と博展が組織するクリエイティブコレクティブチーム「CIRCULAR DESIGN ROOM」が担当。サステナビリティと体験価値を重視した空間に仕上げた。店内は、ワーク／ビジネス、休日、サマーコンフォートといった利用シーン別に編集。「東京で暮らし、働くあなた」をメインターゲットに、仕事帰りや休憩の合間に気軽に立ち寄れる場として設計した。

◾️AnotherADdress TOKYO in Glass Rock Gallery

営業開始日：2026年6月24日（水）

所在地：虎ノ門ヒルズ Glass Rock Gallery

所在地：港区虎ノ門1-22−1 グラスロック B1F

営業時間：10:00〜20:00